Để giờ học chính trị không còn khô khan

Câu hỏi gợi mở của Đại úy Đào Duy Phú, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn Thiết giáp, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cán bộ, chiến sĩ, mở đầu bài học “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Trên bục giảng, anh vừa phân tích, giảng giải vừa đặt câu hỏi để người học suy nghĩ, trao đổi. Trên màn hình, những hình ảnh, video clip về hoạt động huấn luyện, công tác và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị lần lượt được trình chiếu. Cách truyền đạt gần gũi, sinh động đã khơi dậy hứng thú học tập chính trị của các chiến sĩ.

Trung sĩ Đoàn Hữu Hoàng Long, chiến sĩ Đại đội 3 cho biết: “Lúc mới vào đơn vị, tôi hơi ngại học chính trị vì nghĩ toàn những nội dung khó hiểu. Sau này, giáo viên giảng gần gũi, có hình ảnh, tình huống thực tế để trao đổi nên tôi thấy dễ hiểu hơn. Những vấn đề tưởng như xa với cuộc sống khi được liên hệ với nhiệm vụ đơn vị lại trở nên rất quen thuộc”.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tích cực tham gia học tập chính trị.

Thiếu tá Nguyễn Công Linh, Chính trị viên Tiểu đoàn Thiết giáp cho biết: "Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng học tập chính trị là giải pháp quan trọng, góp phần bồi đắp niềm tin, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cho bộ đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp giảng dạy có năng lực, trình độ và kỹ năng sư phạm là khâu then chốt".

Tiểu đoàn Thiết giáp, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng học tập chính trị.

Vì vậy, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng phương pháp soạn bài, giảng bài; yêu cầu cán bộ đổi mới hình thức, gắn lý luận với thực tiễn nhiệm vụ; duy trì thông qua giáo án, dự giảng, rút kinh nghiệm. Hằng năm, cán bộ được tham gia các lớp tập huấn, hội thi, hội giảng do cấp trên tổ chức. Kết quả hội thi, hội giảng cán bộ chính trị hằng năm, 100% đạt khá, giỏi trở lên.

Cùng với đổi mới giờ lên lớp, đơn vị đa dạng hóa các hình thức giáo dục thông qua sinh hoạt chính trị, tọa đàm, đối thoại, thông báo thời sự, tham quan di tích, bảo tàng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó tạo môi trường để bộ đội trao đổi, củng cố kiến thức và nâng cao bản lĩnh chính trị... Từ những cách làm thiết thực, giờ học chính trị ở Tiểu đoàn Thiết giáp ngày càng gần gũi, sinh động, tạo hứng thú và phát huy tính chủ động của bộ đội trong học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng cho bộ đội; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.