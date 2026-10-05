Vụ cơm bán trú 'toàn tóp mỡ': Trường tổ chức bữa ăn trở lại từ 5/10

Hình ảnh món thịt lợn chiên vừng trong suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 bị phụ huynh phản ánh toàn tóp mỡ. Ảnh: PHCC

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại từ thứ Hai, ngày 5/10.

Nhà trường cho biết đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu, giao nhận suất ăn và tổ chức cho học sinh ăn, nghi bán trú nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh.

Cha mẹ học sinh có nhu cầu cho con ăn bán trú thực hiện đăng ký với giáo viên chủ nhiệm theo thời gian và hướng dẫn của nhà trường để tổng hợp số lượng, bảo đảm việc tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn.

"Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành và giám sát của cha mẹ học sinh trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm sức khoẻ, an toàn và điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh" Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cho hay.

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cũng chuyển đơn vị cung cấp suất ăn sang Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm DAEWOO, thời gian cung cấp từ ngày 5/10/2026 đến hết 31/5/2027.