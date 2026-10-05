Dự thảo bỏ điểm cộng IELTS: Teen 2K9 và 2K10 nên 'đu' tiếp hay 'quay xe'?

Bật chế độ “tâm bất biến” trước dự thảo mới

Trong chương trình talkshow "Có IELTS rồi, đại học khác gì?" do Báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia chia sẻ: “Hiện nay, mỗi năm học sinh, thí sinh chi hơn 1.500 tỷ đồng để học và thi các chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là IELTS.”

Vì vậy, đề xuất bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2027 theo dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT đã khiến không ít teen 2K9, 2K10 “đứng ngồi không yên”. Nhiều bạn hụt hẫng vì nỗi lo “cày” IELTS bấy lâu để săn điểm cộng vào ngôi trường mơ ước có nguy cơ “đổ sông đổ biển”.

Talkshow "Có IELTS rồi, học đại học khác gì?" do báo Tiền Phong tổ chức. Ảnh: Ngô Tùng

Tuy nhiên, ThS. Đỗ Thị Ngọc Anh, Quản lý học thuật tại DOL ENGLISH, trấn an: “Chúng ta hiểu đây chỉ là đề xuất, cần chờ đợi thêm thông tin khi có xác nhận chính thức từ Bộ Giáo dục. Bản thân tôi cũng như mọi người sẽ đợi thông tin từ nguồn chính thống để không bị hoang mang.”

ThS. Đỗ Thị Ngọc Anh, Quản lý học thuật tại DOL English, IELTS 8.5 Overall. Ảnh: Ngô Tùng

Đồng quan điểm trên, TS. Hồ Thanh Trí, Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường Đại học Công Thương TP.HCM cũng cho biết: “Bộ GD&ĐT đang có những nghiên cứu, điều chỉnh và chưa chắc là sẽ bỏ điểm cộng IELTS. Định hướng chung vẫn là khuyến khích tiếng Anh, bởi đây là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu quốc tế hóa giáo dục.”

Diễn giả TS. Hồ Thanh Trí và ThS. Đỗ Thị Ngọc Anh trong talkshow "Có IELTS rồi, học đại học khác gì?". Ảnh: Ngô Tùng

Dù nhiều tin đồn “tam sao thất bản” đang lan truyền rầm rộ, teen hãy giữ cái đầu lạnh và không nên đánh đồng “bỏ điểm cộng IELTS” và “bỏ xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ” là một. IELTS vẫn là “chìa khóa vàng” khi quy đổi điểm cho một số chương trình đặc thù như liên kết quốc tế ở các trường đại học top đầu.

Giá trị của IELTS không chỉ để “săn” điểm

Bật mí về đặc quyền của hội sở hữu IELTS, TS. Hồ Thanh Trí cho hay: “IELTS là một trong những điều kiện sơ tuyển đầu vào đối với các chương trình liên kết quốc tế, như du học tại chỗ 3+0, 4+0 hay chương trình chuyển tiếp 2+2. Ngoài việc được sử dụng trong xét tuyển và quy đổi điểm theo quy định, sinh viên có IELTS còn có thêm lợi thế trong các chính sách khuyến khích của nhà trường, trong đó có học bổng.”

TS. Hồ Thanh Trí, Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường Đại học Công Thương TP.HCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ngoài ra, nền tảng tiếng Anh vững chắc từ thời cấp Ba cũng chính là bàn đạp để teen tha hồ “bật nhảy” và nắm bắt nhiều cơ hội giá trị ở bậc đại học. “Nhà trường muốn tạo động lực để sinh viên tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, vì vậy những bạn có năng lực tiếng Anh tốt có thể nhận được mức học bổng đáng kể. Tôi nhớ có trường hợp sinh viên được học bổng tới 70%. Điều đó cho thấy IELTS không chỉ là một chứng chỉ phục vụ xét tuyển mà còn có thể mở thêm cơ hội khi sinh viên bước vào môi trường đào tạo quốc tế.” TS. Hồ Thanh Trí chia sẻ thêm.

Khi bước vào môi trường đại học, có chứng chỉ IELTS cũng là một điểm cộng to lớn để chinh phục những nấc thang mới, giúp teen mở rộng vùng an toàn của bản thân. Bạn Nguyễn Hoàng Phương Anh, Trường Đại học Công Thương TP.HCM chia sẻ: “Khi bước vào đại học, có chứng chỉ IELTS với điểm số cao là lợi thế để có thêm cơ hội tham gia chương trình quốc tế, nhận học bổng. Điển hình như IELTS đã cho mình cơ hội được đại diện phát biểu ở các trường quốc tế.”

Sinh viên Nguyễn Hoàng Phương Anh, Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

Việc học tiếng Anh không dừng lại ở một tấm chứng chỉ. Đằng sau những giờ “cày” full bộ kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, teen cũng đang mở khóa tư duy và năng lực sử dụng ngôn ngữ, tiếp cận nguồn tri thức nhanh chóng, đón đầu xu hướng tiếp cận thế giới.