Vinh danh thí sinh, ban huấn luyện đạt thành tích tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

Sáng 5-10, Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa tổ chức lễ chào cờ tháng 10 và vinh danh thí sinh, ban huấn luyện đạt thành tích tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa tặng giấy khen và phần thưởng cho em Ông Phú Quy - sinh viên lớp Cao đẳng Cơ - Điện tử khóa 23 và ban huấn luyện.

Dịp này, Hội Khuyến học nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng cho em Ông Phú Quy và giảng viên Nguyễn Duy Gơ - Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa, chuyên gia nghề Năng lượng tái tạo, người trực tiếp đồng hành, hỗ trợ thí sinh Ông Phú Quy trong quá trình tham dự kỳ thi.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa trao giấy khen cho em Ông Phú Quy.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa trao giấy khen cho ban huấn luyện.

Em Ông Phú Quy là thí sinh đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc (Medal for Excellence) ở nghề Năng lượng tái tạo tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, diễn ra từ ngày 22 đến 27-9 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Em là 1 trong 3 thí sinh của đoàn Việt Nam đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc tại kỳ thi năm nay.

Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc được trao cho các thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên trên tổng số 800 điểm nhưng không đoạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng. Ở mỗi nghề, Ban tổ chức chỉ trao 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tại kỳ thi năm nay, Ông Phú Quy đạt 706 điểm.

Đại diện Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa trao giấy khen cho em Ông Phú Quy và giảng viên Nguyễn Duy Gơ.

Việc vinh danh nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích của sinh viên và các chuyên gia huấn luyện; đồng thời tạo động lực để học sinh, sinh viên nhà trường tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng nghề, nâng cao năng lực chuyên môn và tự tin tham gia các sân chơi nghề nghiệp trong nước, quốc tế. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, khẳng định chất lượng đào tạo nghề của nhà trường.