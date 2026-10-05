Tập huấn kỹ năng truyền thông sức khỏe sinh sản và tham vấn học đường

Tham gia lớp tập huấn có 56 học viên, gồm: Đại diện Ban dự án Plan; nhân viên y tế xã, thôn bản; các đoàn thể và giáo viên phụ trách tham vấn học đường… tại 14 xã trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu khai mạc lớp tập huấn - Ảnh: H.L

Lớp tập huấn thuộc dự án “Cải thiện đời sống cho trẻ em, trẻ em gái và thanh niên bị thiệt thòi tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2025-2031” - Ảnh: H.L

Diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/10, khóa tập huấn được xây dựng theo định hướng “Biết kiến thức-Thực hành được-Dạy lại được-Tổ chức được hoạt động tại cộng đồng/trường học”. Nội dung tập trung vào kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên và thanh niên; các vấn đề thường gặp, như: Tránh thai, nhiễm khuẩn đường sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, tảo hôn; kỹ năng truyền thông và xử lý các câu hỏi nhạy cảm…

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kỹ năng tham vấn học đường, nhận diện sớm bạo lực, xâm hại, bắt nạt, tảo hôn; thực hành xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ số trong truyền thông, tham vấn.

Trong ngày đầu tiên, giảng viên truyền đạt kiến thức nền và các kỹ năng cốt lõi - Ảnh: H.L

Nội dung tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông về sức khỏe sinh sản và tham vấn học đường cho đội ngũ giảng viên nguồn. Sau khóa học, các học viên sẽ trực tiếp tổ chức truyền thông cho nhóm dưới 18 tuổi tại các thôn, bản trên địa bàn.

Lớp tập huấn là hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y tế và Tổ chức Plan International Việt Nam về “Chương trình trẻ em, trẻ em gái với công nghệ số vì cộng đồng phát triển bền vững tại Quảng Trị năm 2026-2027” thuộc dự án “Cải thiện đời sống cho trẻ em, trẻ em gái và thanh niên bị thiệt thòi tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2025-2031”.