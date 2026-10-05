Đồng hành cùng địa phương trong kết nối việc làm, hướng nghiệp

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tham gia Hội chợ kết nối cung cầu, tư vấn hướng nghiệp gắn với ngày hội chuyển đổi số tại xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang.

Đưa cơ hội học tập, việc làm đến gần người học

Trong chuỗi hoạt động kết nối với địa phương, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang đã tham gia Phiên giao dịch việc làm xã Thanh Thủy và Hội chợ việc làm kết nối cung cầu, tư vấn hướng nghiệp gắn với Ngày hội chuyển đổi số tại xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang.

Tại các chương trình, Phân hiệu tổ chức gian hàng tư vấn, giới thiệu các ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh, môi trường học tập, cơ hội nghề nghiệp và định hướng phát triển cho học sinh, người dân trên địa bàn.

Điểm nổi bật trong cách thức triển khai là hoạt động tư vấn được thực hiện trực tiếp, tạo điều kiện để học sinh trao đổi, đặt câu hỏi và tìm hiểu cụ thể về ngành học, chương trình đào tạo cũng như những yêu cầu đối với từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Phiên giao dịch việc làm xã Thanh Thủy năm 2026.

Trong bối cảnh học sinh đứng trước nhiều lựa chọn sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, việc được tiếp cận thông tin đầy đủ và trực tiếp từ cơ sở đào tạo có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh, các hoạt động còn hướng tới giúp học sinh hiểu hơn về năng lực bản thân, nhu cầu nhân lực và những cơ hội nghề nghiệp có thể lựa chọn trong tương lai.

Thông qua các chương trình, Phân hiệu cũng tăng cường kết nối với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư, từng bước hình thành cầu nối giữa nhà trường – người học – địa phương – nhu cầu nhân lực.

Sinh viên trở thành cầu nối với quê hương

Điểm nhấn trong các hoạt động là sự tham gia trực tiếp của sinh viên Phân hiệu. Tại xã Thanh Thủy, 10 sinh viên đang học tập tại Phân hiệu đã cùng tham gia hỗ trợ gian hàng, giao lưu và chia sẻ với học sinh. Tại xã Phú Linh, các sinh viên cũng tích cực tham gia tư vấn, hỗ trợ hoạt động của gian hàng và biểu diễn văn nghệ.

Sự tham gia của sinh viên tạo nên một kênh kết nối gần gũi với học sinh. Những câu chuyện thực tế về quá trình học tập, sinh hoạt, rèn luyện tại Phân hiệu giúp các em có thêm hình dung về môi trường giáo dục đại học và những cơ hội có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp THPT.

Đối với sinh viên, việc trở về quê hương tham gia các hoạt động cộng đồng cũng là cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư vấn, tổ chức sự kiện và giao lưu văn hóa.

Qua hai chương trình, sinh viên Phân hiệu đã có cơ hội trực tiếp tham gia các hoạt động tại địa phương. Đây không chỉ là hoạt động hướng nghiệp đơn thuần mà còn góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng, tinh thần gắn bó với quê hương của sinh viên.

Sinh viên Phân hiệu đã có cơ hội trực tiếp tham gia các hoạt động tại địa phương.

Thực tế cho thấy, hướng nghiệp hiệu quả không chỉ dừng ở việc cung cấp danh sách ngành học hay thông tin tuyển sinh. Quan trọng hơn là giúp người học hiểu được mối liên hệ giữa lựa chọn ngành nghề với nhu cầu nhân lực, đặc điểm kinh tế - xã hội và cơ hội việc làm tại địa phương.

Từ góc độ này, việc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang chủ động tham gia các phiên giao dịch việc làm, hội chợ việc làm và chương trình tư vấn hướng nghiệp tại cơ sở là hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Thông qua các chương trình, Phân hiệu vừa giới thiệu cơ hội học tập, vừa tiếp cận gần hơn với nhu cầu thực tế của người học và địa phương. Đây cũng là cơ sở để Phân hiệu tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Việc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tham gia các hoạt động việc làm và hướng nghiệp tại cơ sở cho thấy sự chuyển động tích cực trong mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học với cộng đồng.

Từ những gian hàng tư vấn, những cuộc trò chuyện trực tiếp với học sinh đến sự tham gia của chính các sinh viên tại địa phương, hoạt động của Phân hiệu đang tạo thêm những kênh kết nối để thông tin về giáo dục đại học, nghề nghiệp và thị trường lao động đến gần hơn với người dân.

Quan trọng hơn, thông qua các hoạt động này, Phân hiệu không đứng ngoài quá trình phát triển của địa phương mà chủ động trở thành một đối tác đồng hành trong công tác hướng nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đó cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn, gắn nhà trường với cộng đồng và lấy nhu cầu của người học, địa phương làm một trong những cơ sở để triển khai các hoạt động giáo dục.

Với tinh thần đồng hành cùng địa phương, kết nối cơ hội học tập và việc làm, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hệ sinh thái giáo dục – việc làm, góp phần giúp học sinh có thêm thông tin để lựa chọn con đường học tập phù hợp, đồng thời chung tay cùng địa phương xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.