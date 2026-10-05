Gắn đào tạo với thực tiễn, nâng chất lượng dạy học tiếng Mông

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tổ chức hoạt động thực tế, trải nghiệm và thực hành giảng dạy dành cho học viên lớp đào tạo, cấp chứng chỉ giáo viên dạy tiếng Mông cho đội ngũ giáo viên.

Học tiếng Mông trong môi trường thực tế

Vừa qua, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tổ chức hoạt động thực tế, trải nghiệm và thực hành giảng dạy dành cho học viên lớp đào tạo, cấp chứng chỉ giáo viên dạy tiếng Mông cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn 12 xã biên giới tỉnh Tuyên Quang.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chương trình đào tạo, với mục tiêu tăng cường sự gắn kết giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn sử dụng, giảng dạy tiếng Mông tại cơ sở. Đây cũng là dịp để học viên trực tiếp quan sát môi trường giáo dục, giao lưu chuyên môn và từng bước hình thành năng lực tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

Trong chương trình, đoàn công tác của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang đã đến tham quan, trao đổi và trải nghiệm tại Trường Tiểu học Hàm Rồng, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tại đây, học viên được tiếp cận môi trường dạy và học tiếng Mông, quan sát hoạt động giáo dục, tìm hiểu phương pháp tổ chức dạy học cũng như cách rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho người học.

Việc được trực tiếp quan sát hoạt động giảng dạy giúp học viên có thêm góc nhìn cụ thể về quá trình đưa ngôn ngữ dân tộc vào trường học. Từ cách lựa chọn nội dung, tổ chức hoạt động học tập đến phương pháp khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Mông đều đòi hỏi giáo viên không chỉ có kiến thức ngôn ngữ mà còn phải hiểu đặc điểm tâm lý, văn hóa và môi trường giao tiếp của người học.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học viên có cơ hội củng cố vốn từ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và khả năng vận dụng tiếng Mông trong những tình huống thực tế. Những kiến thức được học trong chương trình đào tạo vì thế không còn dừng lại ở lý thuyết mà được kiểm chứng, điều chỉnh và bổ sung từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, việc trao đổi trực tiếp với giáo viên tại Trường Tiểu học Hàm Rồng giúp học viên có thêm kinh nghiệm về tổ chức dạy học tiếng Mông tại cơ sở; đồng thời hiểu rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong quá trình duy trì và phát triển việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trong nhà trường.

Trong quá trình thực hành, học viên vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học đã được tiếp cận trong chương trình đào tạo.

“Học đi đôi với hành”

Không chỉ tham quan, quan sát chương trình còn hướng tới thực hành nghề nghiệp. Theo đó, học viên chuẩn bị và thực hiện các tiết, bài dạy tiếng Mông theo nội dung được phân công.

Trong quá trình thực hành, học viên vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học đã được tiếp cận trong chương trình đào tạo; đồng thời lựa chọn phương tiện hỗ trợ phù hợp với nội dung bài học và đặc điểm người học.

Sau mỗi hoạt động thực hành, học viên được giáo viên hướng dẫn và đồng nghiệp nhận xét, trao đổi, góp ý và rút kinh nghiệm. Đây là quá trình có ý nghĩa thiết thực, giúp giáo viên nhận diện những điểm mạnh, hạn chế trong cách tổ chức một tiết học, từ đó từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Với đặc thù của môn học tiếng dân tộc, năng lực của giáo viên không chỉ nằm ở việc sử dụng đúng ngôn ngữ mà còn ở khả năng kết nối ngôn ngữ với văn hóa. Một bài học hiệu quả cần tạo được môi trường để người học sử dụng tiếng Mông một cách tự nhiên, đồng thời góp phần giúp các em hiểu, trân trọng những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Hoạt động thực tế tại Sa Pa còn mang ý nghĩa rộng hơn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Đối với tiếng Mông, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, phong tục, tập quán và tri thức truyền thống của cộng đồng. Vì vậy, việc đào tạo giáo viên có năng lực sử dụng và giảng dạy tiếng Mông góp phần quan trọng vào việc duy trì tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Đối với đội ngũ giáo viên công tác tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu này càng có ý nghĩa. Giáo viên vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa là một trong những lực lượng góp phần đưa chủ trương về giáo dục tiếng dân tộc thiểu số vào thực tiễn nhà trường.

Từ góc độ đào tạo, việc tổ chức cho học viên đi thực tế, quan sát và thực hành giảng dạy là cách để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức, học viên được đặt vào những tình huống nghề nghiệp cụ thể, được trải nghiệm, thực hành, nhận phản hồi và tự điều chỉnh.

Từ những giờ học trên lớp đến những trải nghiệm tại cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Mông đang từng bước chuyển mạnh từ “học kiến thức” sang “học để làm”. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, trong đó năng lực thực hành và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn được đặt ở vị trí trung tâm.

Thông qua hoạt động thực tế, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với nhu cầu địa phương, chú trọng chất lượng đội ngũ và năng lực thực hành nghề nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng sư phạm và hiểu biết văn hóa, đáp ứng yêu cầu dạy học tiếng Mông tại các địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới.