Học sinh Việt Nam giành 6 Huy chương vàng tại IOAA 2026. Ảnh: PV

Chiều 04/10, tại Đại học Phenikaa diễn ra Lễ bế mạc kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026. Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh. Cả 10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 06 Huy chương Vàng và 04 Huy chương Bạc.

IOAA 2026 có 312 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 51 Huy chương vàng, 48 Huy chương bạc, 60 Huy chương đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao các giải Đặc biệt cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành và các giải đồng đội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 chúc mừng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi Lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 đã chúc mừng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi. Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan ngoại giao; Ủy ban IOAA quốc tế, Ban Học thuật, các nhà khoa học, chuyên gia, và Đại học Phenikaa đã dành nhiều tâm huyết và nguồn lực cho Kỳ thi. Tầm nhìn, tinh thần tiên phong trong đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cùng sự đồng hành trách nhiệm của các đơn vị đã góp phần đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chuyên môn và tổ chức, làm nên thành công của một kỳ thi khoa học quốc tế uy tín, nơi các tài năng trẻ từ khắp thế giới hội tụ và tranh tài tại Hà Nội.

10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026, trong đó có 06 Huy chương Vàng và 04 Huy chương Bạc. Ảnh: PV

Bà Vũ Thu Hà cho biết, các nội dung thi đặt ra nhiều thử thách, đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và khả năng hợp tác, qua đó các em đã thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức. Với tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn, các nội dung chuyên môn được hoàn thành theo chương trình, bảo đảm sự nghiêm túc, khách quan và công bằng.

IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong các em học sinh giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích. Đồng thời, trân trọng sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và sự đồng hành của gia đình, nhà trường đã giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng.

“Sau Kỳ thi này, mỗi em sẽ trở về với những dự định và mục tiêu riêng. Mong rằng những kiến thức, trải nghiệm và tình bạn có được tại Hà Nội sẽ tiếp thêm động lực để các em tiến xa hơn. Thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến được đón các em và bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, Hà Nội, chia sẻ những nét đẹp của đất nước mình và hiểu biết hơn về nhau. Những trải nghiệm ấy góp phần làm nên ý nghĩa của IOAA 2026, nơi sự say mê khoa học được gắn kết với tinh thần cởi mở, tôn trọng và hợp tác. Chúng tôi mong các em mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác sau này” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chia sẻ.

Ban Tổ chức trao các giải Đặc biệt cho thí sinh có tổng điểm cao nhất, thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành và các giải đồng đội. Ảnh: PV

Kỳ thi thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

THÀNH TÍCH CỦA 2 ĐỘI VIỆT NAM THAM DỰ IOAA 2026

* Đội Việt Nam 1

1. Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội: Huy chương Vàng.

2. Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Vàng.

3. Trần Minh Thái, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Bạc.

4. Bùi Nguyên Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Bạc.

5. Nguyễn Trường Chinh, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội: Huy chương Bạc.

* Đội Việt Nam 2 (Guest Team)

1. Lê Bá Tuấn Việt, học sinh lớp 12A3 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng.

2. Lê Quang Trí, học sinh lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Huy chương Vàng.

3. Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Vàng.

4. Mai Văn Khánh, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Vàng.

5. Đinh Quang Dũng, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ: Huy chương Bạc.