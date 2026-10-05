Không quy định tổ chức Hội giảng cấp quốc gia và chu kì bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thay thế Thông tư 19/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo dự thảo, Hội giảng được định hướng trở thành hoạt động chuyên môn nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp, tạo môi trường để nhà giáo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa phương pháp dạy học hiệu quả.

Khác với quy định hiện hành tổ chức Hội giảng theo nhiều cấp, dự thảo không quy định Hội giảng cấp quốc gia. Các hình thức được đề xuất gồm Hội giảng cấp cơ sở do cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định và Hội giảng theo ngành, nhóm ngành, nghề hoặc lĩnh vực chuyên môn do các hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.

Dự thảo cũng không ấn định chu kỳ tổ chức Hội giảng. Các đơn vị được chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Nhà giáo tham gia Hội giảng trên cơ sở tự nguyện, phù hợp nhu cầu phát triển chuyên môn. Bộ không quy định chỉ tiêu bắt buộc về số lượng nhà giáo tham gia hoặc thành tích đối với nhà giáo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hội giảng được định hướng là hoạt động chuyên môn nhằm khuyến khích nhà giáo chủ động học tập, trao đổi, chia sẻ và phát triển năng lực nghề nghiệp.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ quyết định việc tổ chức Hội giảng và ban hành quy định riêng về thời gian, hình thức, đối tượng, điều kiện tham gia, tiêu chí đánh giá, ban tổ chức, hội đồng giám khảo và việc ghi nhận, tôn vinh kết quả.

Việc tổ chức Hội giảng không phải xin phép hoặc trình cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt trước. Cơ sở tổ chức chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn, tính khách quan, công bằng và minh bạch trong tổ chức, đánh giá.

Theo dự thảo, bài trình giảng là nội dung trọng tâm để đánh giá nhà giáo, thông qua sáu nhóm tiêu chí. Bài trình giảng được ghi nhận đạt khi đạt từ 75% tổng số điểm trở lên và từng nhóm tiêu chí đạt ít nhất 50% số điểm.

Kết quả Hội giảng được ghi nhận theo quy định của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc hiệp hội nghề nghiệp, không đặt ra thủ tục để nhà giáo đề nghị cơ quan quản lý nhà nước công nhận hoặc công nhận lại.

Dự thảo cũng phân định kết quả chuyên môn với việc tôn vinh, khen thưởng, trao giải. Kết quả Hội giảng không mặc nhiên được quy đổi thành tiêu chuẩn chức danh, điều kiện bổ nhiệm, thăng hạng hoặc các điều kiện pháp lý khác nếu pháp luật chuyên ngành không quy định.

Bộ đồng thời khuyến khích nhà giáo ứng dụng công nghệ số, học liệu số, thiết bị dạy học tự làm, mô hình mô phỏng, môi trường thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bài trình giảng.

Việc sử dụng công nghệ số và AI phải phù hợp yêu cầu chuyên môn, đồng thời tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và các quy định pháp luật liên quan.