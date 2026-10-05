Bố trí khoảng 25.000 cán bộ quản lý sang làm giáo viên

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 37/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, đến nay số trường mầm non, phổ thông đã giảm 50,6%, số cán bộ quản lý giảm 37%; khoảng 25.000 cán bộ quản lý được bố trí sang làm giáo viên.

Việc giảm đầu mối pháp nhân không đồng nghĩa với việc đóng cửa tương ứng các địa điểm dạy học. Sau sắp xếp, cả nước hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở, chiếm 72,9%; 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 2.013 trường tiểu học - THCS, 391 trường THCS - THPT và 14 trường ba cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá mục tiêu tinh gọn đầu mối cơ bản đạt được, trong khi việc duy trì các phân hiệu, điểm trường cần thiết giúp bảo đảm quyền học tập và khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh.

Tuy nhiên, số lượng phân hiệu, điểm trường còn lớn cũng là vấn đề cần tiếp tục xử lý. Bộ cho rằng mạng lưới cần được rà soát, tinh gọn trong thời gian tới để nâng hiệu quả vận hành, đầu tư cơ sở vật chất và sử dụng đội ngũ giáo viên.

Tuy nhiên, cùng với kết quả này là những vấn đề phát sinh: một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng không đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154; một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại, trong khi biên chế ở một số nơi chưa đáp ứng định mức.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã đề nghị các địa phương tiếp tục điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng sau khi đã phân cấp, phân quyền rõ hơn đối với giáo dục mầm non và phổ thông, địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý.

Theo Bộ trưởng, việc quản trị phải dựa trên số liệu và dữ liệu chính xác. Ông dẫn việc chưa giao chỉ tiêu biên chế giáo viên cho địa phương và cho rằng dữ liệu cập nhật chưa đầy đủ, chính xác là một trong những nguyên nhân khiến việc tính toán nhu cầu nhân lực chưa thống nhất.

Đối với mạng lưới trường học sau sắp xếp, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ, trong đó đặt sự thuận lợi và lợi ích của người học lên hàng đầu, không để việc tinh gọn làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Với đội ngũ cán bộ quản lý, các địa phương cần làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách, tránh phát sinh tâm tư, mất đoàn kết sau sắp xếp. Bộ yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình trước ngày 15/10.

Bộ trưởng đồng thời lưu ý việc hoàn thiện và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Theo ông, không chỉ bảo đảm tiến độ xây dựng để phục vụ khai giảng mà phải đánh giá kỹ các điều kiện vận hành, từ an ninh, an toàn đến sinh hoạt của học sinh, qua đó đề xuất giải pháp phát triển toàn diện.

Về bữa ăn bán trú, Bộ trưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, dự kiến khẩn trương ban hành.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh hoàn thiện học bạ số, văn bằng số và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tạo nền tảng cho việc quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.