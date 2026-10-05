Đổi mới giáo dục bắt đầu từ những điều gần gũi

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương tự tay pha trà, chia sẻ nét đẹp văn hóa trà với thầy cô tại “góc kết nối” của Nhà trường.

Tại Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng), học sinh hóa thân thành những trà nương nhỏ, tự tay pha trà, tìm hiểu văn hóa trà qua câu chuyện và lời giới thiệu của mình.

Cán bộ quản lý, thầy cô và học sinh ngồi gần nhau, cùng lắng nghe, trò chuyện. Một hoạt động giản dị nhưng tạo nên sự gắn kết khác với nhịp thường ngày của lớp học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, cô Nguyễn Thanh Mai, cho biết: Nhà trường mong muốn xây dựng một không gian hạnh phúc, nơi học sinh vui vẻ và thầy cô cảm thấy được sẻ chia. Những góc nhỏ gần gũi tạo cơ hội để giáo viên trò chuyện về công việc, cuộc sống; bởi trong quá trình giảng dạy, thầy cô cũng có lúc mệt mỏi, áp lực và cần được lắng nghe.

Cô giáo Mai Thị Diệu Linh, giáo viên, Tổng phụ trách Đội, chia sẻ: Những phút giây gần gũi ở “góc kết nối” đem lại cảm giác vui vẻ, giúp tôi thêm yêu trường, yêu học sinh và có thêm cảm hứng với công việc chuyên môn.

Một góc trà không thể xóa hết áp lực của nghề giáo. Nhưng câu chuyện ở Trường Tiểu học Trưng Vương gợi ra điều đáng suy nghĩ: Muốn việc dạy và học tốt hơn, nhà trường cần quan tâm đến điều kiện làm việc, sự gắn bó và tâm trạng của người thầy. Những điều cụ thể ấy góp phần vun đắp môi trường học tập tích cực, tạo điều kiện để thầy cô tập trung cho chuyên môn và sự tiến bộ của học sinh.

Năm học này, định hướng giảm áp lực và khắc phục bệnh thành tích được nêu trong Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 5/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026–2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa yêu cầu này bằng những việc gắn trực tiếp với công việc ở nhà trường.

Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2026 yêu cầu không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên; không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tiết học tăng thảo luận, kết nối ở Trường Tiểu học và THCS Dương Tự Minh (Xã Phú Lương).

Những yêu cầu ấy phù hợp với chủ đề năm học “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”. Thực chất không làm giảm trách nhiệm về chất lượng giáo dục, mà hướng việc đánh giá trở lại với quá trình học tập và sự tiến bộ của học sinh.

Ở Trường Tiểu học và THCS Dương Tự Minh (xã Phú Lương), điều kiện học tập đang được cải thiện với những phòng học mới, tạo thêm thuận lợi cho thầy và trò ở một địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cô giáo Đỗ Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Nhà trường, đồng tình với chủ trương không áp đặt chỉ tiêu thành tích. Theo cô Hường, thầy cô vẫn cần gương mẫu, học sinh cần chăm ngoan, tích cực; điều nhà trường hướng tới là kết quả phản ánh đúng quá trình học tập, thay vì tạo sức ép chạy theo thành tích.

Cách nhìn ấy đòi hỏi sự quan tâm đến những gì học sinh thực sự hiểu, những kỹ năng các em hình thành và mức tiến bộ của từng em.

Đổi mới trong quản trị nhà trường vì thế không chỉ nằm ở kế hoạch hay cách đánh giá cuối kỳ. Đổi mới còn thể hiện ở việc thầy cô có đủ thời gian chuẩn bị bài dạy, nhận ra học sinh nào cần hỗ trợ và lựa chọn cách giúp các em tiến bộ.

Để tinh thần đổi mới trở thành nếp thường ngày ở mỗi trường, sẽ còn nhiều việc phải làm. Hướng đi đã được xác định: Giảm những phần việc hình thức, giữ vững yêu cầu chất lượng và dành nhiều hơn sự tập trung cho lớp học.

Khi thầy cô có điều kiện tập trung cho chuyên môn, học sinh sẽ được quan tâm sát hơn trong quá trình học tập; sự tiến bộ của mỗi em sẽ là thước đo rõ nét cho chất lượng giáo dục.