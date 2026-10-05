Hà Tĩnh thúc đẩy học tập suốt đời, làm chủ công nghệ số và AI

Đại biểu tham quan các gian trưng bày sách tại Trường THCS Thạch Khê (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh).

Sáng 5/10, tại Trường THCS Thạch Khê (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh), Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo địa phương cùng các thầy cô giáo, học sinh trên địa bàn xã Thạch Khê.

Đưa học tập suốt đời gắn với nhu cầu thực tiễn

Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng, gắn với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”. Các hoạt động hướng tới lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc, nâng cao năng lực tự học và kỹ năng số, đồng thời tạo cơ hội để người dân tiếp cận kiến thức, công nghệ phục vụ học tập, lao động và đời sống.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Việc tổ chức lễ phát động cấp tỉnh tại Thạch Khê là hoạt động mở đầu, góp phần lan tỏa thông điệp học tập suốt đời đến các địa phương, cơ sở giáo dục và cộng đồng. Hoạt động cũng nhằm cụ thể hóa yêu cầu đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của mỗi người.

Phát biểu phát động, bà Võ Thị Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê nhấn mạnh, học tập suốt đời không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong công việc và cuộc sống. Người làm nghề biển cần bổ sung kiến thức về an toàn, thời tiết, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; người sản xuất nông nghiệp cần tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, thông tin thị trường; người làm dịch vụ, kinh doanh cần nâng cao kỹ năng phục vụ, quảng bá sản phẩm và sử dụng các nền tảng số.

Bà Võ Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê phát động Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, mỗi người không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng công nghệ đúng mục đích.

Để Tuần lễ tạo chuyển biến thực chất, bà Võ Thị Vinh đề nghị tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: các nhà trường và giáo viên đẩy mạnh thực học, thực hành, hình thành năng lực tự học, hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả; gia đình và cộng đồng cùng chăm lo, hỗ trợ trẻ em học tập, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể tăng cường phổ cập kỹ năng số thiết thực cho người dân; cán bộ, công chức và người làm công tác ở thôn đi đầu trong tự học, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, duy trì các mô hình đọc sách, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ kỹ năng số sau Tuần lễ.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày sách tại Trường THCS Thạch Khê.

Bà Võ Thị Vinh cho rằng, được lựa chọn tổ chức lễ phát động cấp tỉnh vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm để Thạch Khê tạo chuyển biến cụ thể trong phong trào học tập. Kết quả cần được thể hiện qua việc học sinh chủ động học hơn, người dân có thêm kỹ năng hữu ích, cán bộ nâng cao hiệu quả công việc và cơ hội học tập đến được với những người còn khó khăn.

Nhà trường góp phần tạo nền tảng cho xã hội học tập

Phát biểu hưởng ứng, ông Nguyễn Văn Kỳ, Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Khê, cho biết nhà trường xác định xây dựng môi trường học tập chính là góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo nền tảng cho tương lai.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Khê phát biểu hướng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Những năm qua, nhà trường chú trọng nâng cao tinh thần học tập, tự học của giáo viên và học sinh; đồng thời ứng dụng công nghệ số trong dạy học và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, trong thời đại công nghệ số, học sinh cần hình thành thói quen tự học, chủ động tiếp cận tri thức và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Nhà trường mong muốn mỗi học sinh mỗi ngày đọc thêm một trang sách, học thêm một điều bổ ích và làm một việc có ích.

Không gian trưng bày sách tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

“AI là công cụ, không phải để làm thay trí tuệ con người. Điều quan trọng là giáo viên và học sinh phải học để sử dụng, biến AI thành công cụ hỗ trợ và làm chủ công nghệ”, ông Nguyễn Văn Kỳ nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Khê cũng mong muốn nhà trường tiếp tục được bổ sung nguồn sách, cơ sở vật chất, tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận các phương thức học tập hiện đại và nguồn tri thức phong phú.

Đại diện UBND tỉnh và Hội Khuyến học Hà Tĩnh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Khê.

Đại diện Thư viện tỉnh Hà Tĩnh trao tặng sách cho thư viện Trường THCS Thạch Khê.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho 10 học sinh có nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Thư viện tỉnh và Hội Cựu giáo chức xã Thạch Khê cùng trao tặng sách cho Trường THCS Thạch Khê, góp phần bổ sung học liệu và lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, giáo viên và học sinh tham quan thư viện, không gian trưng bày, giới thiệu sách của các trường học trên địa bàn xã.

Học sinh Trường THCS Thạch Khê sử dụng thư viện số để tìm kiếm tài liệu, sách tham khảo.

Thông qua Tuần lễ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị các cơ sở giáo dục và địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động học tập phù hợp, đưa tinh thần “thực học, thực hành” vào hoạt động giáo dục; khuyến khích người dân chủ động học tập, cập nhật kiến thức và kỹ năng số, hướng tới xây dựng xã hội học tập thực chất, bền vững.