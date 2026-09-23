Trong “Không gian Di sản và Thủ công”, lịch sử áo dài được đặt cạnh nghề dệt lụa, thêu và các kỹ thuật thủ công truyền thống. La Khê Silk mang cả khung cửi và dụng cụ dệt sang London để giới thiệu nghề dệt. Những bộ sưu tập khác lấy cảm hứng từ gốm Chu Đậu, tre, đời sống nông thôn hay sự giao thoa văn hóa Á - Âu. Tà áo dài vì thế không đứng riêng như một món thời trang đẹp mắt. Nó mang theo phía sau mình cả một lớp văn hóa.

Đó có lẽ cũng là một cách để áo dài đi xa: Không chỉ đưa hình ảnh áo dài ra thế giới, mà đưa những giá trị làm nên áo dài cùng đi.

Nhưng càng đi xa, câu chuyện về làm mới áo dài càng đáng để suy nghĩ. Mới đây, tại Dinh Độc Lập ở TPHCM, trong khuôn khổ Lễ hội hoa quốc tế 2026, 70 người mẫu trình diễn áo dài của 35 nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế. Hoa được kết lên áo, tạo hình thành chim, kết hợp với lồng đèn; có những thiết kế đi cùng quang gánh, nón lá, lọng cưới. Một số sáng tạo tìm đến cải lương, hoa lá nhiệt đới, thậm chí sử dụng những chiếc đĩa VCD trong bộ sưu tập mang tên “Cội nguồn”.

Nhìn vào những tìm tòi ấy, có thể thấy sức sáng tạo quanh áo dài đang mở ra nhiều hướng. Áo dài có thể gặp hoa, gặp nghệ thuật tạo hình, gặp chất liệu mới, gặp những câu chuyện khác của đời sống. Nhưng cũng từ đây xuất hiện một câu hỏi không dễ: Làm mới đến đâu để áo dài vẫn là áo dài?

Bởi bản thân áo dài Việt Nam đã có một vẻ đẹp rất riêng. Cái đẹp ấy nằm trong dáng áo, đường nét, sự kín đáo, thanh thoát và cách tà áo chuyển động theo người mặc. Nó đã đủ sức tạo nên nhận diện mà không cần quá nhiều chi tiết để chứng minh sự khác biệt.

Sáng tạo vì thế có lẽ không nhất thiết phải làm cho áo dài cầu kỳ hơn. Một chất liệu mới, một cách xử lý họa tiết, một kỹ thuật thủ công, một câu chuyện mới hay một cách trình diễn khác có thể mở thêm đời sống cho áo dài. Nhưng nếu những yếu tố được đưa vào quá dày, quá mạnh, đến mức người ta chú ý trước hết đến hoa, đèn, quang gánh hay kỹ thuật trang trí, còn hình dáng và vẻ đẹp vốn có của áo dài lùi xuống phía sau, thì sự sáng tạo ấy cũng đặt ra một dấu hỏi.

Đưa áo dài ra thế giới càng cần sự tỉnh táo ấy. London cho thấy áo dài có thể bước vào những không gian thời trang quốc tế mà vẫn mang theo nghề dệt, kỹ thuật thêu, câu chuyện làng nghề và chất liệu văn hóa Việt. Ở một nơi khác, áo dài có thể xuất hiện giữa hoa, trong một lễ hội, trên đường phố hay trong đời sống thường ngày. Mỗi lần xuất hiện là một lần mở thêm cánh cửa cho áo dài.

Đi xa không có nghĩa là phải thay đổi thật nhiều để gây chú ý. Có khi, chính việc giữ được dáng vẻ nhận diện của mình, rồi từ đó tìm cách kể những câu chuyện mới, mới là con đường dài.

Áo dài đẹp sẵn rồi. Điều cần làm là để vẻ đẹp ấy được nhìn thấy nhiều hơn, được mặc nhiều hơn, được sáng tạo quanh nó nhiều hơn, nhưng đừng để những lớp trang trí và ý tưởng mới che khuất điều làm nên sức hấp dẫn vốn có của tà áo Việt.

Để áo dài đi xa, có lẽ trước hết phải để nó vẫn là chính mình.