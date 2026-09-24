Dàn sao Thái Lan lật đổ 'bức tường thành' Jisoo tại New York Fashion Week

Love Pattranite và Lingling Kwong: Hai gương mặt chiếm đỉnh bảng truyền thông

Tuần lễ Thời trang New York (New York Fashion Week - NYFW) mùa Xuân Hè 2027 khép lại với tổng lượt tiếp cận trên mạng xã hội đạt khoảng 147,1 triệu. Đáng chú ý, báo cáo từ các nền tảng đo lường truyền thông uy tín như Onclusive và Lefty cho thấy sự trỗi dậy áp đảo từ dàn ngôi sao đến từ Thái Lan.

Vị trí đầu bảng thuộc về Lingling Kwong. Ảnh: Hoa học trò

Trong danh sách các nhân tố tạo ra Giá trị truyền thông kiếm được (EMV - Earned Media Value) cao nhất mùa giải, hai nữ diễn viên Thái Lan Love Pattranite và Lingling Kwong đã gây ấn tượng mạnh khi chính thức vượt qua Jisoo (BLACKPINK) — người vốn được coi là "bức tường thành" truyền thông tại các sự kiện thời trang quốc tế.

Love Pattranite: Xuất hiện tại show diễn của thương hiệu Coach, nữ diễn viên dẫn đầu bảng xếp hạng Top Profiles của Lefty khi tạo ra 6,713 triệu USD EMV (khoảng 174,7 tỷ đồng) cùng tỷ lệ tương tác (ER) đạt 6,5%. Không những vậy, ở bảng xếp hạng thị phần thảo luận tin tức kỹ thuật số (Digital-news SOV) từ Onclusive, cô đứng vị trí số 1 với 12,17%, bỏ xa siêu mẫu quốc tế Gigi Hadid (3,7%).

Love Pattranite rạng rỡ tại sự kiện thời trang New York Fashion Week. Nguồn: ELLE Singapore

Lingling Kwong: Đại diện góp mặt tại show diễn của Calvin Klein đứng thứ 4 ở bảng xếp hạng chỉ số EMV của Lefty với 4,076 triệu USD (khoảng 106,1 tỷ đồng). Đáng chú ý, cô sở hữu tỷ lệ tương tác kỷ lục lên tới 13,4%. Ở chỉ số thị phần thảo luận mạng xã hội (Social Share of Voice - SOV) của Onclusive, Lingling Kwong thống trị tuyệt đối với 40,29%.

Bảng xếp hạng giá trị truyền thông. Nguồn: Reddit

"Làn sóng Thái Lan" áp đảo hàng ghế đầu New York Fashion Week

Không chỉ riêng hai mỹ nhân trên, dàn sao nam và dàn đại sứ Thái Lan cũng góp phần tạo nên tổng giá trị truyền thông "khủng" cho sự kiện năm nay.

Tỷ lệ phủ sóng áp đảo: Theo Onclusive, trong Top 20 sao có thị phần thảo luận mạng xã hội lớn nhất, có tới 9 đại diện đến từ Thái Lan, chiếm tổng cộng 78,07% SOV toàn mạng.

Dàn mỹ nam đổ bộ: Bộ ba đại sứ thương hiệu Tommy Hilfiger gồm Fourth Nattawat, Gemini Norawich và Phuwin Tangsakiyun lần lượt xếp vị trí thứ 6, 7 và 11 trên bảng xếp hạng Top Influencers của Lefty. Cả ba nam nghệ sĩ đã mang về tổng cộng 8,25 triệu USD EMV (khoảng 214,6 tỷ đồng).

Bộ ba đại sứ thương hiệu Tommy Hilfiger. Ảnh: Hoa học trò

Sức ảnh hưởng chung: Chỉ tính riêng 6 đại diện Thái Lan lọt Top cá nhân ảnh hưởng nhất của Lefty đã mang về tổng cộng 24,48 triệu USD EMV (tương đương hơn 637 tỷ đồng).

Sự trỗi dậy của dàn nghệ sĩ xứ chùa Vàng không còn là hiện tượng bộc phát mà thể hiện một chiến lược phát triển rõ nét của ngành công nghiệp giải trí Thái Lan kết hợp cùng các thương hiệu xa xỉ.

Theo cuốn cẩm nang The Alphabet of Fashion xuất bản bởi nss magazine, giới nghệ sĩ và influencer Thái Lan đang là lực lượng quan trọng định hình lại hệ sinh thái thời trang toàn cầu. Sức mạnh từ cộng đồng người hâm mộ đông đảo, độ tương tác thực tế cao cùng chiến lược hình ảnh tiệm cận chuẩn quốc tế đã giúp dàn sao Thái trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các nhà mốt lớn tại New York, Paris và Milan.