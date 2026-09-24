Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng khi làm việc với Kỳ Duyên và Chi Pu

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh để tập trung cho các chương trình truyền hình cũng như trau dồi thêm khả năng diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức trở lại với vai diễn Thị Liễu trong Chị Chị Em Em 3. Màn tái xuất này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian dài.

Đáng chú ý, trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc có dịp làm việc cùng Kỳ Duyên và Chi Pu. Chia sẻ về trải nghiệm đóng phim chung với các đồng nghiệp, nữ diễn viên dành nhiều lời khen cho sự thông minh, nhạy bén của mọi người. Lan Ngọc cho biết chính điều đó cũng khiến cô phải chủ động hòa mình và thay đổi để bắt nhịp với tập thể.

Ninh Dương Lan Ngọc chính thức trở lại với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Rất giỏi, rất thông minh và nhạy bén nên thành ra mình phải như vậy. Nói về những khó khăn khi quay Chị Chị Em Em 3 thì mình cảm thấy không có quá nhiều khó khăn, có lẽ cái khó lớn nhất là em phải hoá thân thành nhân vật Thị Liễu. Nhân vật này như mọi người cũng chia sẻ là đã lâu rồi, mình chưa từng thể hiện qua và nó đem đến cho mình những áp lực vô hình riêng".

Nữ diễn viên cũng thừa nhận việc trở lại phim trường sau một thời gian dài vừa tạo áp lực, vừa mang đến cho cô cảm giác đặc biệt khi được làm việc cùng những đồng nghiệp mới. "Mặc khác, việc một thời gian dài rồi mình mới quay trở lại nhưng được đóng chung với các anh chị, các em thì mang lại cho mình cảm giác đáng yêu làm sao. Mọi người rất giỏi, rất thông minh và nhạy bén. Nên thành ra mình cũng phải hoà vào theo", Lan Ngọc bộc bạch.

Ninh Dương Lan Ngọc dành những lời khen cho Kỳ Duyên hay Chi Pu khi làm việc chung.

Bên cạnh áp lực từ việc tái xuất, điều khiến Lan Ngọc phải thay đổi nhiều nhất lại nằm ở chính nhân vật Thị Liễu. Khác với hình ảnh năng động, linh hoạt vốn quen thuộc với khán giả, vai diễn lần này buộc cô phải tiết chế nguồn năng lượng của bản thân, từ đó tạo nên một màu sắc khác trên màn ảnh.

"Cái khó khác chính là nhân vật này khiến mình phải kiềm nguồn năng lượng của mình lại. Như mọi người cũng biết là mình cũng khá năng động, linh hoạt nên khi nhân vật Thị Liễu này đến với Ngọc giúp cho mình trưởng thành hơn, tiết chế hơn rất nhiều thứ. Hy vọng khi mọi người xem thì mọi người sẽ thấy được sự khác biệt đó", nữ diễn viên nói.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Ninh Dương Lan Ngọc bước vào lần trở lại này với tâm thế thận trọng hơn. Cô không đặt kỳ vọng quá lớn vào bản thân mà xem vai diễn Thị Liễu như một cột mốc để tiếp tục học hỏi và trưởng thành trong nghề.

"Mình cũng không dám đặt kỳ vọng quá cao bởi mình hiểu đến một giai đoạn nào đó thì mình sẽ có những bước chuyển mình và mình tin những bước tiến đó sẽ giúp mình học hỏi, trưởng thành hơn trong nghề diễn", Lan Ngọc chia sẻ.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Ninh Dương Lan Ngọc bước vào lần trở lại với điện ảnh ở tâm thế thận trọng hơn.

Việc Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh cùng Chị Chị Em Em 3 vì thế không chỉ được chú ý bởi sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc, mà còn nằm ở sự thay đổi mà nữ diễn viên muốn mang đến thông qua nhân vật Thị Liễu. Sau một thời gian thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, khán giả đang chờ đợi hình ảnh một Lan Ngọc trưởng thành, tiết chế và có nhiều chuyển biến hơn khi trở lại với điện ảnh.