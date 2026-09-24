Tài sản của diễn viên đóng Tế Công trước khi qua đời

Sáng 24/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin Du Bổn Xương qua đời tại Bắc Kinh ở tuổi 93 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết ông là nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát Quốc gia Trung Quốc, nghệ sĩ cấp một, có hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật và để lại nhiều vai diễn được khán giả nhớ đến, nổi bật nhất là hình tượng Tế Công.

Nhắc đến Du Bổn Xương, khán giả nhiều thế hệ thường nhớ đến vị hòa thượng phá cách trong Tế Công. Bộ phim phát sóng từ năm 1985 đưa tên tuổi ông đến với đông đảo công chúng, sau đó ông tiếp tục gắn bó với nhân vật này qua nhiều tác phẩm khác. Vai diễn cũng mang về cho Du Bổn Xương giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Ưng năm 1986.

Tuy nhiên, nếu nói về “tài sản” của Du Bổn Xương, điều đáng chú ý lại không nằm ở một con số cụ thể. Những năm cuối đời, ông sống cùng vợ tại viện dưỡng lão. Một chi tiết đặc biệt từng được chính Du Bổn Xương chia sẻ là ông đã hai lần bán nhà vì nghệ thuật. Năm 2009, ở tuổi 76, ông quyết định bán căn nhà duy nhất tại Bắc Kinh để mua kịch bản và thực hiện vở kịch Hoằng Nhất Đại Sư - Chiến Thắng Cuối Cùng. Sau đó, ông cùng vợ phải thuê nhà để tiếp tục cuộc sống tại Bắc Kinh.

Ông Du Bổn Xương và bạn đời. Ảnh: Ifeng

Trước đó, ông cũng từng bán nhà để đầu tư cho một dự án nghệ thuật khác. Theo những chia sẻ được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, chính việc nhiều lần bán bất động sản khiến xuất hiện những đồn đoán rằng Du Bổn Xương không còn tài sản hoặc phải sống những năm cuối đời trong cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy.

Khi được hỏi về chuyện bán nhà, Du Bổn Xương từng có cách lý giải rất đặc biệt. Ông cho rằng căn nhà đó có được nhờ thành công của Tế Công, vì vậy việc dùng tài sản ấy để tiếp tục làm nghệ thuật cũng là một cách “trả lại cho xã hội”.

Nếu tính những dấu ấn điện ảnh, Du Bổn Xương từng tham gia nhiều tác phẩm như Kiếm Vũ, Họa Bì 2 và một số bộ phim khác. Trong đó, Họa Bì 2 từng đạt doanh thu khoảng 726 triệu NDT tại phòng vé Trung Quốc, tương đương khoảng 2.800 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá khoảng 3.860 đồng/NDT. Đây là doanh thu của toàn bộ bộ phim, không phải cát-xê của Du Bổn Xương.

Với Kiếm Vũ, bộ phim có doanh thu phòng vé quốc tế được ghi nhận ở mức khoảng 13,3 triệu USD, tương đương khoảng 350 tỷ đồng nếu tạm quy đổi theo tỷ giá 26.500 đồng/USD.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Du Bổn Xương tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ở tuổi 87, ông nhận vai “Gia Thúc”, nhân vật có ảnh hưởng lớn đến hành trình của A Bảo do Hồ Ca thủ vai. Sau nhiều thập niên kể từ Tế Công, vai diễn này giúp Du Bổn Xương tiếp tục được thế hệ khán giả trẻ biết đến.

Ông Du Bổn Xương xây dựng hình tượng Tế Công kinh điển màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Ifeng

Không chỉ đóng phim, Du Bổn Xương còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động cộng đồng. Từ năm 2007, ông bắt đầu dạy diễn xuất cho trẻ em, năm 2015 mở “Tế Công học đường”, sau đó thành lập quỹ công ích vào năm 2018, tập trung vào giáo dục nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Những năm cuối đời, Du Bổn Xương và vợ Dương Tuệ Hoa sống tại viện dưỡng lão. Trước đó, ông từng lên tiếng bác bỏ những suy đoán cho rằng mình phải vào viện dưỡng lão vì con cái bỏ mặc. Con gái Du Tư Hàm vẫn đồng hành với cha trong nhiều hoạt động nghệ thuật và ủng hộ lựa chọn của cha mẹ.

Sáng 24/9/2026, Du Bổn Xương qua đời ở Bắc Kinh, hưởng thọ 93 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại hành trình hơn 70 năm làm nghề, nhưng những vai diễn như Tế Công hay “Gia Thúc” trong Phồn Hoa vẫn là phần tài sản nghệ thuật mà Du Bổn Xương để lại cho khán giả.