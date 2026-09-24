Nữ giám đốc 23 tuổi giành Miss Earth Water tại Philippines, vóc dáng nóng bỏng, đẹp như tạc

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo 85-64-95 cm. Người đẹp gây chú ý với gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng nền tảng học vấn nổi bật. Cô từng theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, có IELTS 7.0, đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và danh hiệu Học sinh thanh lịch khi còn học phổ thông.

Hoa hậu Việt Nam 2022 là cuộc thi đầu tiên đưa tên tuổi Trịnh Mỹ Anh đến gần hơn với khán giả yêu sắc đẹp. Tại cuộc thi, người đẹp Hà Nội lọt Top 35 chung cuộc. Năm đó, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Trịnh Thùy Linh giành Á hậu 1 và Lê Nguyễn Ngọc Hằng là Á hậu 2.

Hai năm sau, Mỹ Anh tiếp tục thử sức tại Miss Grand Vietnam 2024 và lọt Top 36 thí sinh vào vòng chung kết. Với chiều cao 1,75 m, vóc dáng nổi bật và phong cách quyến rũ, cô nhận được sự chú ý trong cuộc thi.

Dù chưa tiến sâu hơn, cuộc thi giúp Mỹ Anh tích lũy thêm kinh nghiệm. Một năm sau, người đẹp trở lại đường đua nhan sắc và giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025.

Tại Miss Earth Vietnam 2025, Mỹ Anh gây ấn tượng với chiều cao 1,75 m, số đo 85-64-95 cm và gương mặt sắc sảo. Cô lọt Top 5 ở nhiều phần thi phụ như Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Người đẹp tài năng và Người đẹp thể thao, đồng thời giành giải Người đẹp nhân ái.

Sau đêm chung kết, Mỹ Anh nhận danh hiệu Á hậu 3. Tuy nhiên, hành trình của cô tiếp tục khi ban tổ chức công bố lựa chọn người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025 tại Philippines.

Việc Trịnh Mỹ Anh được trao cơ hội dự thi quốc tế dù chỉ giành Á hậu 3 nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo đơn vị nắm giữ bản quyền, người đẹp được lựa chọn nhờ quá trình chuẩn bị nghiêm túc và hội tụ những tố chất phù hợp với cuộc thi.

Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Mỹ Anh chủ động xây dựng dự án tái chế rác thải điện tử và tham gia nhiều hoạt động liên quan đến môi trường. Người đẹp cũng từng bày tỏ mong muốn được thử sức tại Miss Earth.

Đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền cho biết điểm đặc biệt trong hành trình của Mỹ Anh là cô không xuất phát từ sự lựa chọn hay đề cử mà chủ động bày tỏ mong muốn tham gia cuộc thi. Đơn vị này đánh giá đây là biểu hiện của sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và chủ động của người đẹp.

Tại Miss Earth 2025 ở Philippines, Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Miss Earth Water, tương đương Á hậu 2 của cuộc thi. Trong hành trình quốc tế, cô giới thiệu dự án tái chế rác thải điện tử và tham gia nhiều hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường, phù hợp với thông điệp của Miss Earth.

Thành tích Miss Earth Water giúp Mỹ Anh tạo dấu ấn trong hành trình của các đại diện Việt Nam tại đấu trường này. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, sắc đẹp và xuất hiện tại nhiều sự kiện.