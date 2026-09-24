The Scandal vẫn lọt top 10 Netflix toàn cầu mặc tranh cãi bủa vây

The Scandal đang ghi nhận thành tích đáng chú ý trên Netflix khi đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 10 chương trình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu. Sau ba ngày lên sóng, bộ phim đạt 1,9 triệu lượt xem, tương đương 14,5 triệu giờ xem. Tác phẩm đồng thời xuất hiện trong Top 10 tại nhiều thị trường châu Á và Trung Đông.

Thành tích này trở thành điểm đáng chú ý của The Scandal trong bối cảnh bộ phim đang nhận về những phản ứng không đồng nhất từ khán giả. Ra mắt từ ngày 18/9, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ quy tụ Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, đồng thời lựa chọn một câu chuyện tình ái vốn đã quen thuộc nhưng được đặt trong xã hội Joseon.

The Scandal nhanh chóng lọt top 10 Netflix toàn cầu, bất chấp những ý kiến trái chiều xoay quanh tác phẩm.

The Scandal xoay quanh tiểu thư Cho do Son Ye Jin thủ vai và Cho Won của Ji Chang Wook. Trong xã hội đề cao khuôn phép, tiểu thư Cho là người phụ nữ có tài nhưng không dễ dàng chấp nhận những giới hạn được đặt ra cho mình. Trong khi đó, Cho Won nổi tiếng với những cuộc tình và bị cuốn vào một cuộc chơi đầy tính toán cùng Hui Yeon, nhân vật do Nana đảm nhận.

Việc chuyển câu chuyện sang bối cảnh Joseon tạo thêm một lớp xung đột cho bộ phim. Những quy tắc về địa vị, hôn nhân và vai trò của phụ nữ trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến lựa chọn của các nhân vật. Từ đó, chuyện tình cảm trong phim không chỉ được xây dựng như một mối quan hệ tay ba mà còn gắn với những giới hạn của xã hội đương thời.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến The Scandal tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả không đồng tình với nhịp kể và cách tác phẩm triển khai các mối quan hệ. Những cảnh thân mật giữa các nhân vật cũng trở thành chủ đề được bàn luận, khi mức độ táo bạo của bộ phim không phải khán giả nào cũng đón nhận.

The Scandal xoay quanh tiểu thư Cho do Son Ye Jin thủ vai và Cho Won của Ji Chang Wook.

Nana cũng đối diện với tranh luận liên quan đến tạo hình Hui Yeon. Một số ý kiến cho rằng diện mạo của nữ diễn viên chưa tạo được cảm giác phù hợp với hình tượng nhân vật trong bối cảnh cổ trang. Những tranh luận này khiến vai diễn của Nana trở thành một trong những điểm được nhắc đến nhiều bên cạnh màn thể hiện của Son Ye Jin và Ji Chang Wook.

Dù vậy, The Scandal vẫn có những yếu tố được giới chuyên môn và khán giả ghi nhận. Cách đạo diễn Jung Ji Woo đưa câu chuyện kinh điển vào bối cảnh Joseon giúp tác phẩm có thêm không gian để khai thác quyền lực, dục vọng và những lựa chọn cá nhân. Phần phục trang, bối cảnh và thiết kế mỹ thuật cũng góp phần tạo nên diện mạo riêng cho bộ phim.

Diễn xuất của ba diễn viên chính là một điểm khác được chú ý. Son Ye Jin có cơ hội thể hiện hình ảnh khác với những vai diễn quen thuộc, Ji Chang Wook tiếp tục thử sức với nhân vật có màu sắc phức tạp, trong khi Nana đảm nhận một vai cổ trang đòi hỏi sự thay đổi về hình tượng.

Trên Netflix, The Scandal hiện đứng thứ 7 toàn cầu trong nhóm chương trình không nói tiếng Anh và lọt Top 10 tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Qatar, Singapore, Đài Loan và Thái Lan. Những con số trong những ngày đầu cho thấy bộ phim vẫn đang duy trì được sự chú ý trên nền tảng, dù phản ứng dành cho tác phẩm chưa hoàn toàn đồng nhất.

Trên Netflix, The Scandal hiện đứng thứ 7 toàn cầu trong nhóm chương trình không nói tiếng Anh

Với The Scandal, thành tích trên Netflix và những tranh luận xoay quanh bộ phim đang cùng tồn tại trong những ngày đầu phát hành. Khi tác phẩm tiếp tục được khán giả quốc tế khám phá, diễn biến về lượng người xem cũng như phản hồi sau khi khán giả theo dõi trọn vẹn câu chuyện sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong thời gian tới.