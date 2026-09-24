Nhan sắc 'MC 3.000 chữ' có đôi chân dài 1,1m, tuổi 30 vẫn độc thân, mua nhà 7 tỷ không cần trả góp

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996, quê Khánh Hòa. Cô bén duyên với công việc dẫn chương trình từ khi còn khá trẻ và từng đỗ thủ khoa ngành Kinh doanh Thương mại của Đại học Nha Trang. Sau đó, người đẹp chuyển vào TP.HCM để tiếp tục học tập và phát triển công việc liên quan đến truyền thông, giải trí.

Thanh Thanh Huyền được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh “MC 3.000 chữ” sau màn dẫn chương trình dài bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh mà không cần nhìn kịch bản. Cô từng cộng tác với một số chương trình của VTV, đồng thời đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều sự kiện thời trang, giải trí và các cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài công việc MC, Thanh Thanh Huyền từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt Top 15. Năm 2023, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm và vào Top 20 chung cuộc.

Tuổi 30 vẫn độc thân, phong cách ngày càng biến hóa

Bên cạnh khả năng dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền còn được chú ý bởi chiều cao khoảng 1,7m, trong đó đôi chân dài 1,1m trở thành một trong những đặc điểm nhận diện của cô. Nữ MC cũng thường lựa chọn trang phục phù hợp để tạo điểm nhấn cho lợi thế chiều cao khi xuất hiện tại các sự kiện.

Ở tuổi 30, phong cách của Thanh Thanh Huyền khá đa dạng. Khi đảm nhận vai trò MC, cô thường xuất hiện với váy dạ hội hoặc những thiết kế thanh lịch, sang trọng. Trong đời thường và các chuyến nghỉ dưỡng, người đẹp lại lựa chọn hình ảnh trẻ trung, năng động hơn. Cô cũng thường xuyên thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và cách phối đồ thay vì gắn mình với một phong cách cố định.

Để duy trì thể lực phục vụ lịch trình công việc, Thanh Thanh Huyền dành thời gian cho nhiều môn thể thao. Cô từng chia sẻ lịch vận động có tennis và gym, đồng thời kết hợp chạy bộ cùng một số bài tập sức mạnh. Nữ MC cho biết bản thân hướng tới việc duy trì thói quen vận động đều đặn thay vì thay đổi trong thời gian ngắn.

Thanh Thanh Huyền hiện tận hưởng cuộc sống độc thân và dành phần lớn thời gian cho công việc, học tập cũng như những sở thích cá nhân. Trên trang cá nhân, ngoài những hình ảnh tại sự kiện, cô thường chia sẻ các chuyến du lịch, hoạt động thể thao và những khoảnh khắc đời thường.

Từng mua căn hộ khoảng 7 tỷ đồng không cần trả góp

Ở tuổi 30, cuộc sống của Thanh Thanh Huyền cũng là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Nữ MC từng chia sẻ việc sở hữu căn hộ rộng khoảng 70m² tại TP.HCM, có giá khoảng 7 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền mua nhà được cô cho biết đến từ khoản tích lũy của bản thân và không cần vay trả góp.

Thanh Thanh Huyền còn có sở thích đặc biệt với ô tô. Nữ MC từng giải thích niềm yêu thích này hình thành sau thời gian cô dẫn các chương trình liên quan đến xe và siêu xe. Những năm gần đây, cô nhiều lần gây chú ý khi sử dụng các mẫu xe có giá trị hàng tỷ đồng để đi làm hoặc xuất hiện tại sự kiện.

Thanh Thanh Huyền từng gây chú ý khi tự lái chiếc xe mui trần màu vàng trị giá hàng tỷ đồng đi chạy show. Ngoài ra, cô cũng từng xuất hiện với những mẫu xe sang khác và thường xuyên sử dụng trang phục, phụ kiện đến từ các thương hiệu cao cấp.

Trước những lời đồn đoán xoay quanh cuộc sống dư dả, Thanh Thanh Huyền từng lên tiếng phủ nhận chuyện có “đại gia chống lưng”. Nữ MC nhấn mạnh công việc dẫn chương trình đòi hỏi cô phải dành nhiều thời gian học kịch bản và luyện tập trước mỗi sự kiện.

Sau nhiều năm theo đuổi nghề MC, Thanh Thanh Huyền hiện đảm nhận nhiều công việc từ dẫn chương trình, sự kiện đến sáng tạo nội dung. Ở tuổi 30, bên cạnh sự nghiệp, phong cách thời trang và cuộc sống độc lập của “MC 3.000 chữ” cũng là những yếu tố giúp cô duy trì sự chú ý của khán giả.

Ảnh: FBNV