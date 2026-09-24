[GALLERY] Trúc Anh gợi nhớ Hà Lan 'Mắt biếc' trong bộ ảnh mừng tuổi mới

Mới đây, Trúc Anh chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh mới nhân dịp sinh nhật. Nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính và đậm chất “nàng thơ”, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: FB Trúc Anh

Điều đặc biệt trong bộ ảnh lần này là thần thái mơ màng cùng ánh mắt trong veo của Trúc Anh gợi nhắc khán giả về Hà Lan trong Mắt biếc. Đây cũng là một trong những hình tượng gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên trong suốt nhiều năm qua. Ảnh: FB Trúc Anh

Từ thời điểm Mắt biếc ra mắt, đôi mắt to tròn, sâu thẳm của Trúc Anh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Hình ảnh Hà Lan với ánh mắt đẹp được Ngạn gọi là “mắt biếc” từng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Ảnh: FB Trúc Anh

Trong bộ ảnh mừng tuổi mới, Trúc Anh tiếp tục phát huy lợi thế ngoại hình với những khoảnh khắc đầy chất thơ. Cách tạo dáng, biểu cảm và ánh nhìn của cô khiến nhiều người có cảm giác hình ảnh Hà Lan năm nào đang trở lại theo một diện mạo mới. Ảnh: FB Trúc Anh

Đằng sau diện mạo thon gọn hiện tại là quá trình Trúc Anh nỗ lực thay đổi vóc dáng. Trước đó, nữ diễn viên từng có khoảng thời gian vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật và đối mặt với những thay đổi đáng kể về cân nặng. Ảnh: FB Trúc Anh

Những hình ảnh mới nhất cho thấy Trúc Anh đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Cô xuất hiện với vóc dáng thanh mảnh hơn, gương mặt cũng trở nên gọn gàng và thanh thoát, mang đến diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Ảnh: FB Trúc Anh

Trong trang phục tôn dáng, nữ diễn viên khoe vẻ ngoài nữ tính và cuốn hút. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, long lanh vẫn là điểm nhấn nổi bật trên gương mặt, góp phần tạo nên nét riêng đã giúp Trúc Anh được khán giả nhớ đến từ những ngày đầu diễn xuất. Ảnh: FB Trúc Anh

Diện mạo hiện tại cũng phần nào cho thấy những nỗ lực của Trúc Anh trong việc chăm sóc bản thân sau quãng thời gian nhiều thay đổi. Từ hình ảnh có phần đầy đặn trước đây, cô dần lấy lại vóc dáng cùng thần thái tự tin hơn. Ảnh: FB Trúc Anh

Không chỉ tạo dấu ấn về ngoại hình, sự thay đổi này còn được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tự tin để Trúc Anh trở lại với những dự án nghệ thuật trong tương lai. Ảnh: FB Trúc Anh

Người hâm mộ đang dành sự quan tâm cho những bước đi tiếp theo của nữ diễn viên. Ảnh: FB Trúc Anh

Trúc Anh khoe vóc dáng sau giảm cân. Clip: FB Trúc Anh