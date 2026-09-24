Cuộc đời của diễn viên đóng Tế Công trước khi qua đời

Du Bổn Xương là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc qua hình tượng Tế Công. Trước khi trở thành ngôi sao ở tuổi 52, nam diễn viên đã trải qua gần 30 năm làm nghề với hàng chục vai diễn nhỏ. Ông qua đời tại Bắc Kinh sáng 24/9, hưởng thọ 93 tuổi.

Đầu năm 2025, khi đã bước sang tuổi 92, Du Bổn Xương cùng vợ - bà Dương Tuệ Hoa - chuyển vào một khu căn hộ dưỡng lão tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Tại đây, vợ chồng ông duy trì cuộc sống phù hợp với tuổi tác, tập luyện, trò chuyện và giao lưu cùng những người đồng trang lứa. Nam diễn viên từng cho biết môi trường này giúp ông giữ tinh thần tích cực và có cuộc sống thoải mái hơn ở tuổi xế chiều.

Du Bổn Xương trong tạo hình Tế Công, vai diễn đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần với đông đảo khán giả.

Trước khi bước vào những năm tháng cuối đời tại viện dưỡng lão, Du Bổn Xương đã có hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật, trải qua sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Ông từng đảm nhận hàng chục vai diễn trước khi nổi tiếng với hình tượng Tế Công ở tuổi 52, sau đó tiếp tục ghi dấu qua nhiều tác phẩm và vẫn làm việc đến khi gần 90 tuổi.

Sinh năm 1933 tại Giang Tô, Du Bổn Xương sớm bộc lộ niềm yêu thích với biểu diễn. Năm 1951, ông gia nhập đoàn văn công Nam Kinh. Một năm sau, ông theo học khoa diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương phân viện Hoa Đông, tiền thân của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp năm 1956, ông gia nhập Trung ương Thí nghiệm Thoại kịch viện, nay là Nhà hát Quốc gia Trung Quốc.

Những năm đầu sự nghiệp không mang đến cho Du Bổn Xương ánh hào quang của vai chính. Trong gần ba thập niên, ông lần lượt đảm nhận 79 vai diễn, phần lớn là những nhân vật nhỏ, thậm chí có vai không có tên. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn kiên trì với quan niệm: “Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”.

Năm 1984, Du Bổn Xương gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu Gala Xuân Vãn CCTV với tiết mục kịch câm Tắm rửa. Một năm sau, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến khi ông được giao vai chính trong bộ phim truyền hình Tế Công. Khi ấy, ông đã 52 tuổi.

Tế Công trở thành vai diễn thứ 80 trong sự nghiệp của Du Bổn Xương. Để xây dựng nhân vật, ông tận dụng những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm sân khấu, kết hợp nét hài hước với sự sâu sắc của nhân vật. Bộ phim giúp tên tuổi ông phủ sóng rộng rãi, còn hình tượng vị hòa thượng ăn mặc rách rưới, cầm quạt và có lối hành xử khác thường trở thành dấu ấn khó thay thế. Năm 1986, ông nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc lần thứ 4 nhờ vai diễn này.

Du Bổn Xương có hơn 30 năm đóng vai phụ trước khi nổi tiếng với vai diễn Tế Công ở tuổi 52.

Sau thành công của Tế Công, Du Bổn Xương tiếp tục gắn bó với nhân vật này trong nhiều dự án, đồng thời hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất, đạo diễn và sân khấu. Ông từng tham gia Bảo Liên Đăng, Kiếm Vũ, Họa Bì 2 và một số tác phẩm khác. Năm 2009, ông tự đạo diễn và diễn xuất trong Liễu Phàm. Một năm sau, nam diễn viên thành lập đoàn nghệ thuật mang tên mình và dàn dựng vở Hoằng Nhất đại sư - Chiến thắng cuối cùng.

Ở tuổi 87, Du Bổn Xương tiếp tục nhận lời tham gia Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tác phẩm lên sóng năm 2023, khi ông đã bước sang tuổi 90. Trong phim, ông đảm nhận vai Gia Thúc, có nhiều phân cảnh cùng Hồ Ca. Vai diễn giúp nam diễn viên tiếp tục được khán giả trẻ chú ý sau nhiều thập niên kể từ thời kỳ Tế Công.

Những năm cuối đời, Du Bổn Xương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Năm 2025, ông công bố tham gia một dự án phim ngắn về Tế Công với vai trò cố vấn nghệ thuật, đồng thời dự định thử nghiệm công nghệ kỹ thuật số để tái hiện hình ảnh Tế Công thời trẻ.

Hơn 70 năm theo đuổi nghệ thuật, Du Bổn Xương để lại nhiều vai diễn, nhưng Tế Công vẫn là nhân vật gắn liền nhất với tên tuổi ông. Từ những vai diễn không tên đến nhân vật kinh điển và Gia Thúc ở tuổi 90, hành trình của nam diễn viên kéo dài qua nhiều thế hệ khán giả.

Vai diễn Tế Công giúp Du Bổn Xương nổi tiếng khắp Châu Á.