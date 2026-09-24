KATSEYE lần đầu tiên làm được điều này

Billboard tiết lộ rằng, đĩa đơn ăn khách Animal của KATSEYE đã lọt vào top 15 bảng xếp hạng Pop Airplay, bảng xếp hạng đo lường số lượt phát hàng tuần trên các đài phát thanh dòng nhạc đại chúng (Top 40) tại Hoa Kỳ. Ca khúc này đã vươn lên vị trí thứ 15 trong tuần thứ bảy góp mặt trên bảng xếp hạng, trở thành đĩa đơn thứ hai của KATSEYE lọt vào top 15, sau Gabriela (từng đạt đỉnh ở vị trí thứ 9).

Animal cũng đạt thứ hạng cao nhất mới, là vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng Radio Songs của Billboard, bảng xếp hạng đo lường số lượt phát hằng tuần trên các đài phát thanh Hoa Kỳ, thuộc mọi thể loại nhạc.

Tại bảng xếp hạng 'Hot 100' của Billboard, nơi xếp hạng các ca khúc phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, Animal vẫn duy trì phong độ tốt ở vị trí thứ 28 trong tuần thứ tám trên bảng xếp hạng, trong khi ca khúc chủ đề Hootie Frutti của KATSEYE đã trải qua tuần thứ năm góp mặt ở vị trí thứ 91.

Ngoài ra, KATSEYE còn đưa được cả ba album của mình vào bảng xếp hạng Billboard 200 và Top Album Sales trong tuần này. Trên bảng xếp hạng Billboard 200, EP mới nhất WILD của nhóm xếp ở vị trí thứ 22, theo sau là BEAUTIFUL CHAOS ở vị trí số 160 và SIS (Soft Is Strong) ở vị trí số 191.

Trong khi đó, WILD đã leo trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard, đồng nghĩa với việc đây là album bán chạy thứ ba trong tuần tại Hoa Kỳ. SIS (Soft Is Strong) vươn lên vị trí số 14 trên bảng xếp hạng tuần này, còn BEAUTIFUL CHAOS nhảy vọt lên vị trí số 26.

KATSEYE cũng có tổng cộng bốn ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global 200 tuần này, trong đó Animal đứng ở vị trí số 31, theo sau là Hootie Frutti ở vị trí số 95, Gabriela ở vị trí số 187 và ca khúc hợp tác với LE SSERAFIM và ILLIT mang tên ICONIC BY MISTAKE ở vị trí số 197.

Trên bảng xếp hạng Billboard Global Excl, ca khúc Animal đạt vị trí số 34, Hootie Frutti đứng vị trí số 89, Gabriela xếp thứ 183 và ICONIC BY MISTAKE đứng thứ 197.

Cuối cùng, KATSEYE đã lọt vào bảng xếp hạng Artist 100 của Billboard ở vị trí số 13, đánh dấu tuần thứ 68 nhóm góp mặt trên bảng xếp hạng này.