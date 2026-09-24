Show Fendi Xuân Hè 2027: Quỳnh Anh Shyn tái xuất 'bá khí', Mina TWICE táo bạo

Thương hiệu Fendi tổ chức show diễn giới thiệu BST Xuân Hè 2027 vào ngày thứ hai của Milan Fashion Week. Giám đốc Sáng tạo Maria Grazia Chiuri dựng sàn diễn phủ gương bóng cho BST lần này.

Đàn Kiện Thứ hóa bạch mã hoàng tử trong bộ âu phục tông trắng ngà từ BST Resort 2027 của thương hiệu. Cựu vận động viên khiêu vũ nghệ thuật có khoảnh khắc freestyle (nhảy múa tự do) cuốn hút, được khen ngợi nhờ khí chất lịch lãm.

Mạnh Tử Nghĩa lần đầu được mời dự show Fendi tại Milan. Sao phim Cửu Trọng Tử chọn trang phục gam tím xám lấp lánh từ BST Resort 2027, phối túi xách đính đinh tán và kính mát. Cặp sao Hoa ngữ được bắt gặp tương tác thân thiết với nhau tại sự kiện. Chủ đề về màn tái ngộ lần thứ 2 của hai diễn viên C-Biz ghi nhận hơn 1,4 triệu lượt xem trên Weibo.

Meguro Ren là gương mặt thân quen trên hàng ghế đầu show Fendi. Trong lần trở lại này, “Mỹ nam quốc bảo” J-Biz gây ấn tượng với giao diện lãng tử, phóng khoáng hơn trong kiểu tóc dài, búi thấp. Nam đại sứ diện trang phục đen chủ đạo, tạo điểm nhấn bằng túi da nạm đinh tán.

Đoạn clip Meguro Ren ngẫu hứng nhảy freestyle tại sự kiện viral trên mạng xã hội X, TikTok.

Mina là "mảnh" TWICE tiếp theo sau Sana gây sốt tại Milan Fashion Week mùa Xuân Hè 2027. Nàng đại sứ Fendi khiến cộng đồng mạng "choáng ngợp" với diện mạo táo bạo. Minadiện đầm trắng xẻ sâu, cổ và tay áo da tách rời thuộc BST Cruise 2027.

Bang Chan StrayKids trung thành với tinh thần tối giản, năng động từ sân bay cho tới tạo hình chính thức. Trên hàng ghế đầu, khung hình gấp hai, gấp ba visual của giữa nam đại sứ người Hàn với Meguro Ren, Mina TWICE nhận lượt tương tác lớn.

Quỳnh Anh Shyn trở lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế sau một năm "lỡ hẹn" vì lịch trình Em Xinh "Say Hi". Fashionista người Việt "mở bát" tại show Fendi Xuân Hè 2027, diễn ra trong khuôn khổ ngày thứ hai của tuần lễ.

Quỳnh Anh Shyn lăng xê mẫu áo gile từ BST Thu Đông mới nhất của nhà mốt Ý.

"Em Xinh" ghi điểm truyệt đối nhờ giao diện đầy "bá khí" (tiếng lóng của Gen Z nói về sức hút cool ngầu, kết hợp giữa từ “bá đạo” và “khí chất”). Quỳnh Anh Shyn phối quần jort cùng áo ghi lê thêu hoa nhiều màu, gắn viền lông cáo chạy dọc cổ áo, vai và gấu áo. Cô hoàn thiện tạo hình với túi xách da chấm bi ánh bạc, tóc bob tẩy lạ mắt.

Quỳnh Anh Shyn hiện là fashionista Việt Nam duy nhất chinh chiến ở cả Milan và Paris Fashion Week Xuân Hè 2027.