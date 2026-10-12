Dấu ấn sau một kỳ Đại hội

Môn thi Kéo co, kịch tính đến từng cm

Đại hội thêm một lần khắc ghi dấu ấn đẹp về tinh thần thể thao trong lòng nhân dân, đồng thời khẳng định phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của người dân xứ Trà đang bước lên một tầm cao mới. Từ những sân đấu, tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để mỗi người chủ động rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống năng động, góp phần tạo diện mạo mới cho phong trào thể dục thể thao trên quê hương “xứ Trà, đất thép”.

Đại hội tổ chức 19 môn thi đấu, gồm: Việt dã, Bóng đá 7 người, Bóng chuyền, Karate, Vovinam, Cờ vua, Cờ tướng, Bơi, Cầu lông, Đá cầu, Taekwondo, Võ cổ truyền, Bóng bàn, Bóng chuyền hơi, Điền kinh, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ và Pickleball. Mỗi môn thi đấu mang một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng đến tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết và fair play, tạo nên diện mạo đa dạng, sôi động của thể thao Thái Nguyên.

Trong thời gian từ tháng 3 đến hết ngày 6-10, ở nhiều địa phương trong tỉnh luôn hiện hữu không khí thể thao sôi nổi. Có môn đã bước vào thi đấu, có môn đang tích cực tập luyện, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội. Cách tổ chức này giúp không khí Đại hội được duy trì trong thời gian dài, tạo nên một dòng chảy thể thao, liên tục trong suốt những ngày qua.

Chia sẻ với chúng tôi, vận động viên Đào Ngọc Quân, phường Sông Công cho biết: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho địa phương tham gia thi đấu tại Đại hội. Đây không chỉ là cơ hội để tôi thể hiện tinh thần thể thao, mà còn là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các vận động viên.

Vận động viên Nguyễn Tuấn Anh, Huy chương Vàng nội dung Roi Thái Sơn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái nguyên lần thứ X.

Bên lề các cuộc tranh tài liên tục vang lên tiêng hò reo cổ vũ. Mỗi người một cảm xúc, hòa chung lại thành niềm vui hân hoan của tinh thần thể thao tỉnh nhà. Bởi đó là cuộc tranh tài của những người con cùng quê hương xứ Trà, thắng - thua đều vui.

Và cái được lớn hơn rất nhiều từ mỗi hiệp thi đấu đã “hâm nóng” hơn tinh thần rèn luyện thân thể, ý thức chăm sóc sức khỏe và lối sống năng động của mọi người dân trong cộng đồng dân cư. Góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Điểm nhấn là từ trước Đại hội cấp tỉnh được tổ chức, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ Nhất, năm 2026. Cấp xã và cấp tỉnh khi tổ chức Đại hội đều tổ chức lễ khai mạc trọng thể, biểu dương các lực lượng, tổ chức thi đấu thành công tất cả các môn trong Đại hội. Các hoạt động trong Đại hội thu hút hàng nghìn lượt người tham gia cổ vũ, trở thành ngày hội thể thao của nhân dân.

Thông qua Đại hội, cơ quan chức năng của tỉnh có thêm cơ sở đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao trong nhân dân; đồng thời phát hiện, tuyển chọn được những vận động viên có tố chất, thành tích nổi bật để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển của tỉnh, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đây cũng là dịp để tiếp tục nhìn nhận, đánh giá nhu cầu đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài.

Đại hội khép lại, nhưng ngọn lửa thể thao vẫn được tiếp nối. Đó là ngọn lửa của ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên; góp phần tạo động lực để Thái Nguyên bước vào chặng đường mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.