Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Ngày 12/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026.

Thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt

Với việc góp 15 huy chương, trong đó có cả 3 Huy chương Vàng (HCV) của Đoàn Thể thao Việt Nam, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao nước nhà.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VT.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ASIAD là đấu trường thể thao lớn của châu lục, quy tụ những tài năng hàng đầu. Để có mặt tại đại hội và giành thành tích, mỗi VĐV phải trải qua quá trình tuyển chọn, tập luyện, thi đấu đầy thử thách, đòi hỏi ý chí, nghị lực và sự bền bỉ.

Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Để tiếp tục nâng cao thành tích, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường cùng cơ quan liên quan triển khai đồng bộ những giải pháp trọng tâm.

Trước hết, thành phố cần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, gắn với mục tiêu tham dự các kỳ ASIAD và Olympic. Sau ASIAD 20, ngành thể thao cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định thế mạnh, những hạn chế cần khắc phục để có phương án đầu tư phù hợp cho từng môn và nhóm VĐV triển vọng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện để HLV, VĐV tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, Hà Nội tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ kế cận cho các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố trao khen thưởng cho các HLV, VĐV. Ảnh: V.T.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của HLV, VĐV. Thành phố cần rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và hỗ trợ tâm lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Việc học tập, trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cũng cần được chú trọng để VĐV có sự chuẩn bị tốt sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ ngay từ cơ sở. Hà Nội cần đẩy mạnh thể thao học đường, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao, sân chơi, bãi tập và không gian công cộng; khuyến khích câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia phát triển phong trào, tạo nguồn VĐV kế cận cho thể thao thành tích cao.

Ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3HCB và 19 HCĐ. Trong đó, Thể thao Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ.

Trước đó, ngày 8/10/2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 HLV và 17 VĐV. Lễ tuyên dương, khen thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV, đồng thời tiếp thêm động lực để thể thao Hà Nội phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn…

Các HLV được khen thưởng gồm Hoàng Thái Xuân, Hoàng Đức Lương (cầu mây); Đỗ Thị Thu Hà (karate); Nguyễn Như Cường (boxing); Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Linh (đua thuyền); Phan Quốc Vinh, Nguyễn Văn Chương (wushu); Dương Anh Quân (bắn súng) và Nguyễn Thị Bắc (điền kinh).

Trong số các VĐV được khen thưởng, có Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly (cầu mây); Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate); Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Đinh Thị Hảo (đua thuyền); Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn (wushu)... Theo quyết định, mỗi cá nhân ngoài được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố còn được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.