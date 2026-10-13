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Thống kê trận đấu Al-Gharafa 1-2 Esteghlal FC: Hossein Goudarzi tỏa sáng, Esteghlal FC giành trọn 3 điểm

Esteghlal FC vượt qua Al-Gharafa với tỷ số 2-1. H. Goudarzi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.08. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
306 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Al-Gharafa vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-al-gharafa-1-2-esteghlal-fc-hossein-goudarzi-toa-sang-esteghlal-fc-gianh-tron-3-diem-469035.html