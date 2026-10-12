Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại Asian Para Games 2026

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam quyết tâm chinh phục thử thách tại Asian Para Games 2026. Ảnh: Vietnam Parasports

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn, gồm 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu chính thức, một vận động viên dẫn đường, 6 huấn luyện viên cùng 8 cán bộ đoàn và nhân viên y tế. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Điền kinh có 7 vận động viên cùng một vận động viên dẫn đường, bơi có 7 vận động viên, cử tạ có 4 vận động viên, bóng bàn có 2 vận động viên và cầu lông có 1 vận động viên. Lực lượng tham dự được lựa chọn dựa trên thành tích đạt chuẩn quốc tế và kết quả thi đấu nổi bật tại ASEAN Para Games lần thứ 13. Trong đó, điền kinh, bơi và cử tạ là những môn đóng góp phần lớn vận động viên đạt chuẩn, còn bóng bàn và cầu lông nhận suất phân bổ từ Ban Tổ chức.

Từ ngày 12 đến 16-10, các thành viên sẽ tiến hành khám phân loại thương tật, dự họp kỹ thuật, làm quen sân bãi và điều kiện thi đấu. Lễ thượng cờ đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra chiều 16-10. Đại hội khai mạc ngày 18-10, các nội dung thi đấu chính thức bắt đầu từ ngày 19-10 và kéo dài đến ngày 23-10. Lễ bế mạc diễn ra ngày 24-10.

Lực sĩ Lê Văn Công (giữa) là niềm hy vọng vàng của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: IPC

Ở môn cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là một trong những vận động viên đáng chú ý của đoàn Việt Nam tại hạng cân 49kg nam. Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, song được dự báo sẽ đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ Trung Quốc, Indonesia và Kazakhstan.

Chấn thương tái phát khiến quá trình chuẩn bị của lực sĩ kỳ cựu không hoàn toàn thuận lợi. Dù vậy, bản lĩnh và kinh nghiệm tại các đấu trường lớn vẫn là điểm tựa để Lê Văn Công hướng tới thành tích tích cực tại Nhật Bản.

Trên đường đua xanh, Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải được kỳ vọng ở nội dung 100m ếch, hạng thương tật SB5. Đặc biệt, Lê Tiến Đạt từng giành Huy chương vàng duy nhất cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Thành tích đó giúp kình ngư này tiếp tục nhận được sự kỳ vọng trước cuộc tranh tài năm nay.

Trong khi đó, đội tuyển điền kinh đã tập trung chuẩn bị từ tháng 4-2026. Là môn có lực lượng đông nhất đoàn Việt Nam, điền kinh được kỳ vọng tạo dấu ấn, dù cuộc cạnh tranh huy chương tại đấu trường châu lục được dự báo không dễ dàng khi nhiều đối thủ sở hữu trình độ chuyên môn cao.

Asian Para Games lần thứ 5 dự kiến quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đây là sân chơi quan trọng để các vận động viên người khuyết tật Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu trước những đối thủ hàng đầu châu Á.

Tại Asian Para Games 2023, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 20 huy chương, gồm 1 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc và 9 Huy chương đồng, xếp thứ 22 toàn đoàn. Trở lại đấu trường châu lục sau ba năm, các vận động viên Việt Nam đặt mục tiêu phát huy năng lực, nỗ lực cạnh tranh huy chương và khẳng định tinh thần vượt khó.

Bên cạnh thành tích trước mắt, Asian Para Games 2026 còn là dịp để Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, rà soát chuyên môn và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn, đặc biệt là Paralympic Los Angeles 2028.