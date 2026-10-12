Mới đây, tờ CNN Portugal chia sẻ lại đoạn phỏng vấn của Cristiano Ronaldo. Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi liệu có xem mình là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại hay không, Ronaldo không ngần ngại khẳng định bản thân xứng đáng với vị trí này.

"Tôi nghĩ vậy. Tôi chưa từng thấy ai giỏi hơn mình", Ronaldo tuyên bố.

Ronaldo tuyên bố mình là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Theo tiền đạo người Bồ Đào Nha, những con số thống kê cùng các thành tích đã đạt được trong sự nghiệp là cơ sở để anh tự tin đưa ra nhận định trên. Ronaldo cho rằng mình có khả năng thi đấu toàn diện và đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau trên sân.

Ronaldo nhấn mạnh: "Tôi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử. Dù không thuận chân trái, tôi vẫn nằm trong nhóm 10 cầu thủ ghi nhiều bàn bằng chân trái nhất. Những con số đã nói lên tất cả. Tôi là cầu thủ toàn diện nhất từng xuất hiện. Tôi đánh đầu tốt, sút phạt tốt, nhanh, khỏe và bật nhảy cao. Tôi chưa từng thấy ai giỏi hơn mình".

Dù khẳng định vị thế của bản thân, Ronaldo vẫn thừa nhận mỗi người có quan điểm riêng khi đánh giá những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh hiểu rằng nhiều người hâm mộ có thể lựa chọn Lionel Messi, Pelé hoặc Diego Maradona thay vì mình.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Real Madrid cho rằng việc yêu thích một cầu thủ là vấn đề mang tính cá nhân, còn những thành tích và khả năng chuyên môn của anh đã được thể hiện trong suốt sự nghiệp.

Bên cạnh cuộc tranh luận về cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, Ronaldo cũng đề cập đến mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng. Theo anh, việc người hâm mộ và truyền thông liên tục nhắc đến cột mốc này đang khiến những màn trình diễn hiện tại chưa được ghi nhận đúng mức.

Ronaldo chia sẻ: "Năm nay tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng, có những bàn rất đẹp và phong độ của tôi vẫn tốt. Nhưng mọi người dường như không đánh giá đúng những gì tôi đang làm. Họ chỉ nói rằng tôi còn thiếu 85 bàn nữa rồi tiếp tục đếm. Ngay cả khi tôi chỉ ghi 920, 925 hay 930 bàn thắng, tôi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Chấm hết".

Ronaldo đang tiến sát cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết anh không phủ nhận ý nghĩa của việc chạm đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Tuy nhiên, Ronaldo muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì biến mục tiêu này thành áp lực trong những năm cuối sự nghiệp.

Theo Ronaldo, số bàn thắng đã ghi được cùng những danh hiệu cá nhân và tập thể là thành quả của quá trình thi đấu kéo dài nhiều năm. Vì vậy, việc có đạt được 1.000 bàn thắng hay không cũng không làm thay đổi cách anh nhìn nhận về sự nghiệp của mình.

"Lịch sử đã được viết rồi. Tôi sẽ nói rất thật lòng. Nếu giải nghệ ngay hôm nay, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục tạo ra sự khác biệt thêm một hoặc hai năm nữa. Vì vậy, tôi đang ở giai đoạn chỉ tập trung vào hiện tại", Ronaldo cho biết.

Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1985 cũng thừa nhận việc kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sẽ là một trong những thử thách lớn nhất đối với bản thân.

Ronaldo cho biết bóng đá vẫn là niềm đam mê lớn nhất và anh chưa thể hình dung đầy đủ cuộc sống khi không còn ra sân. Dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha hiểu rằng bản thân không thể tiếp tục thi đấu mãi mãi.

"Tôi không thể tưởng tượng được. Chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bóng đá từng là niềm đam mê và đến bây giờ vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Nhưng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai từ khi 27 hoặc 28 tuổi", Ronaldo chia sẻ.