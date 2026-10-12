Kênh truyền hình Bồ Đào Nha phải gỡ video về Ronaldo

Cuộc phỏng vấn của Ronaldo bất ngờ được chia sẻ lại.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên CNN Portugal, Ronaldo thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng về cách công chúng nhìn nhận những thành tích của mình. Tiền đạo đang khoác áo Al Nassr cho rằng hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc trong sự nghiệp của anh chưa nhận được sự công nhận tương xứng.

Đáng chú ý, siêu sao 41 tuổi thẳng thắn thừa nhận “Tôi là cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại, những con số nói lên tất cả". Phát biểu này lập tức được chia sẻ trên các trang mạng xã hội trong những giờ qua, tạo ra lượng tương tác khổng lồ.

Thực tế, cuộc phỏng vấn được Ronaldo thực hiện với nhà báo Edu Aguirre từ tháng 2/2025 tại Riyadh (Saudi Arabia) và được CNN Portugal chia sẻ lại. Nhưng trước sức ép từ dư luận và những bình luận gây tranh cãi trên mạng xã hội, kênh này đã gỡ video khỏi trang chủ.

CNN Portugal xóa bài đăng về Ronaldo.

Hành động của CNN Portugal cũng vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Một tài khoản viết trên X: "Ronaldo đột nhiên hứng chỉ trích vì những gì đã xảy ra hơn cách đây một năm". CĐV khác bình luận: "Không thể tin được một kênh lớn lại làm điều này".

Trước đó, truyền thông Bồ Đào Nha cũng chỉ trích Ronaldo vì hành động tự ý rời bỏ tuyển quốc gia trong loạt trận FIFA Days vừa qua. Trên tờ A Bola, nhà báo Nelson Viteirona cho rằng thành tích thể thao, giá trị thương mại và sức ảnh hưởng truyền thông không thể trở thành lý do để một cá nhân đứng ngoài những nguyên tắc tập thể.

Theo ông, dù Ronaldo có thể được hưởng những ưu tiên nhất định, sự trở lại của tiền đạo này không thể diễn ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng vụ việc anh tự ý bỏ trại tập trung ở tuyển quốc gia khiến CR7 bị dư luận quay lưng. Ngay cả khi chân sút của Al Nassr công khai nhận mọi trách nhiệm và chịu hình phạt, anh vẫn bị dư luận chỉ trích không thương tiếc.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.