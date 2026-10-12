Bắc Ninh: Xếp thứ Nhất toàn đoàn tại Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2026

Tham gia Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2026, đoàn hội thao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 68 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và lực lượng phục vụ, tranh tài ở 7 nội dung gồm: Chiến sĩ khỏe, vượt vật cản huấn luyện thể lực, bơi vũ trang, bóng chuyền, bóng bàn, pickleball và quần vợt.

Đại tá Dương Trung Kiên phát biểu tuyên dương đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Với tinh thần đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng và quyết tâm giành thành tích cao, các vận động viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy năng lực, sở trường, thi đấu hết mình ở từng nội dung. Kết thúc hội thao, đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh xuất sắc xếp thứ Nhất trong khối Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố.

Trong đó, đoàn giành 2 giải Nhì ở môn bóng chuyền nam và pickleball đôi nam nữ; 2 giải Ba ở môn Chiến sĩ khỏe và quần vợt đôi nam. Những kết quả này thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những nỗ lực vượt khó của các huấn luyện viên, vận động viên. Đồng thời ghi nhận sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, phục vụ và bảo đảm các điều kiện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Dương Trung Kiên trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thao.

Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng cấp Quân khu năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua hội thao, các đoàn vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế trong quá trình chuẩn bị, huấn luyện và thi đấu; xác định rõ biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng tổ chức hội thao trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên có năng khiếu, xây dựng lực lượng kế cận, tổ chức huấn luyện khoa học, phù hợp với đặc điểm từng môn thi đấu.

Đồng thời, các đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đối với phong trào thể dục thể thao quốc phòng; duy trì nền nếp rèn luyện thể lực thường xuyên, gắn kết quả rèn luyện với nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thượng tá Nguyễn Xuân Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thao.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao Giấy khen của Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2026.