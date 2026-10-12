Giải bóng đá nữ quốc gia 2026: Ngã ngũ cuộc đua vô địch, giải đấu còn lại gì?

Đội Thành phố Hồ Chí Minh I đăng quang

Đội Hà Nội 1 (áo hồng) khẳng định vị thế trước Thái Nguyên T&T. Ảnh: VFF.

Không thi đấu ở lượt 12, Thành phố Hồ Chí Minh I vẫn được ăn mừng chức vô địch sớm nhờ kết quả trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I. Trước vòng đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi dẫn đầu với 28 điểm, tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ bám đuổi. Thất bại của Thái Nguyên T&T khiến đội bóng xứ chè không còn khả năng bắt kịp ngôi đầu, kém Thành phố Hồ Chí Minh 1 tới 7 điểm, qua đó giúp đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh I nối dài kỷ lục vô địch quốc gia lên 15 lần, trong đó có tám mùa giải liên tiếp đăng quang.

Ở trận đấu tối 12-10, Thái Nguyên T&T có lợi thế sân nhà và nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Chiến thắng sẽ giúp đội bóng này tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu, đồng thời tạo khoảng cách với Hà Nội I trong cuộc đua thứ hạng. Tuy nhiên, Hà Nội I đã tạo ra khác biệt ngay từ phút thứ 6. Trong một tình huống phản công, Nguyễn Thị Thương đánh đầu ghi bàn, đưa đội bóng Thủ đô vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng sớm giúp Hà Nội I chủ động tổ chức thế trận chắc chắn, ưu tiên bảo vệ lợi thế. Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận, mang về 3 điểm quan trọng cho Hà Nội I.

Chiến thắng không còn giúp Hà Nội I cạnh tranh chức vô địch khi đội được 24 điểm, kém 4 điểm so với Thành phố Hồ Chí Minh I và chỉ còn 1 trận chưa đấu. Nhưng trận thắng này có ý nghĩa lớn trong việc khẳng định năng lực của đội bóng Thủ đô ở giai đoạn cuối mùa giải. Đặc biệt, kết quả này cũng tạo thêm động lực để Hà Nội I hướng đến mục tiêu lớn trong năm 2026 là tranh chấp ngôi cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Cuộc đua ngôi nhì vẫn khó lường

Đội Hà Nội 1 (áo hồng) vẫn chưa nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi nhì Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFF.

Sau lượt đấu ngày 12-10, Hà Nội I trở lại vị trí thứ hai với 23 điểm, còn Thái Nguyên T&T xếp thứ ba với 21 điểm. Khoảng cách chỉ là 2 điểm, trong khi hai đội có lịch thi đấu còn lại khác nhau, khiến cuộc đua giành Huy chương bạc chưa thể ngã ngũ.

Hà Nội I chỉ còn một trận gặp Than Khoáng sản Việt Nam ở vòng cuối. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T còn hai trận, lần lượt gặp tân vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I ở vòng 13 và Thành phố Hồ Chí Minh II ở vòng 14. Vì vậy, trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Thành phố Hồ Chí Minh I sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng chung cuộc.

Nếu không thắng Thành phố Hồ Chí Minh I, Thái Nguyên T&T sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua với Hà Nội I. Ngược lại, nếu giành trọn 3 điểm, đội bóng xứ chè có thể vượt lên với 24 điểm và nắm quyền tự quyết trước lượt cuối, khi đối thủ chỉ còn là Thành phố Hồ Chí Minh II.

Với Hà Nội I, chiến thắng trước Thái Nguyên T&T không chỉ giúp đội bóng giành lại vị trí nhì bảng mà còn tạo lợi thế về điểm số trước vòng đấu cuối. Dù vậy, đội bóng Thủ đô vẫn cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu còn lại, thay vì chỉ trông chờ vào kết quả của đối thủ. Theo lãnh đội câu lạc bộ Hà Nội 1 Quách Thanh Mai, đội bóng Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc đấu với Thái Nguyên T&T nhưng phía trước vẫn còn nhiều thách thức trong cuộc đua đến ngôi nhì. Lúc này, Hà Nội 1 vẫn chưa có quyền tự quyết khi Thái Nguyên T&T chưa thi đấu với đội Thành phố Hồ Chí Minh I. Tuy nhiên, dù kết quả trận đấu này như thế nào thì Hà Nội I vẫn sẽ nỗ lực ở trận đấu cuối với Than khoáng sản Việt Nam.

Chức vô địch đã có chủ, nhưng giải đấu vẫn còn những cuộc cạnh tranh đáng chờ đợi. Thành phố Hồ Chí Minh I khẳng định sự thống trị bằng kỷ lục mới, còn Hà Nội I và Thái Nguyên T&T tiếp tục cuộc đua cho vị trí á quân. Với Hà Nội I, chiến thắng tối 12-10 là lời khẳng định đúng lúc về bản lĩnh và khả năng cạnh tranh, tạo thêm niềm tin trước mục tiêu quan trọng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.