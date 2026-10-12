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Thống kê trận đấu Tractor Sazi 0-0 Al Shamal: Trận hòa không bàn thắng

Tractor Sazi và Al Shamal chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. S. Khalilzadeh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.37. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-tractor-sazi-0-0-al-shamal-tran-hoa-khong-ban-thang-469031.html