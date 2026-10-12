CLB Công an Hà Nội sẵn sàng cho trận đấu với Kashima Antlers

Ngày 12/10, HLV Polking đã tham dự cuộc họp báo trước màn so tài với Kashima Antlers thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027.

Đây được dự báo là trận đấu khó khăn với đại diện bóng đá Việt Nam khi Kashima Antlers là một trong những CLB giàu thành tích của Nhật Bản.

HLV Polking sẵn sàng cho trận đấu với Kashima Antlers.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội lại có màn ra quân tại AFC Champions League Elite 2026-2027 không như ý khi để thua 1-4 trước Gamba Osaka.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Polking thừa nhận AFC Champions League Elite có chất lượng chuyên môn rất cao. Đặc biệt, các đại diện Nhật Bản sở hữu lực lượng tốt, thi đấu với tốc độ cao và có khả năng tận dụng sai lầm của đối phương.

Dù vậy, nhà cầm quân người Brazil cho biết ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội đã xem xét lại trận thua Gamba Osaka để tìm ra những vấn đề cần cải thiện.

HLV Polking nhấn mạnh: "Chúng tôi đã phân tích trận đó và có rất nhiều điều quan trọng để nói với cầu thủ. Nếu muốn giành chiến thắng, hãy kiên định với lối chơi của mình, không được mắc sai lầm và phải ghi bàn khi có cơ hội.

Khi bạn là đội chiếu dưới và phải đối đầu với đối thủ đi trước bạn nhiều chục năm, bạn phải có một ngày thi đấu hoàn hảo. Nếu muốn thắng Kashima Antlers, đơn giản thôi, không được mắc sai lầm".

Khi được hỏi về khả năng điều chỉnh chiến thuật trước những đối thủ mạnh hơn, HLV Polking không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông cho rằng đây là vấn đề cần được cân nhắc và không muốn tiết lộ cách tiếp cận trận đấu của đội nhà.

Dù đánh giá cao đối thủ, chiến lược gia 50 tuổi vẫn tin tưởng các học trò đủ khả năng thi đấu tại sân chơi hàng đầu châu Á. Ông cho rằng CLB Công an Hà Nội cần thể hiện tinh thần quyết tâm thay vì bước vào trận đấu với tâm lý e ngại.

“Với các đội không thể cạnh tranh ở trình độ này, tôi tin HLV của họ chỉ muốn trận đấu kết thúc sớm mà thôi. Nhưng tôi hoàn toàn tin các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội có thể thi đấu ở đẳng cấp này.

Chúng tôi chẳng còn gì để mất và đã học hỏi được rất nhiều. Trận đấu với Kashima Antlers là ngày vui với chúng tôi, ngày vui với bóng đá Việt Nam. Bởi rất lâu rồi, một trận cầu ở hạng đấu cao nhất châu Á mới diễn ra ở Việt Nam", HLV Polking nói thêm.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, CLB Công an Hà Nội còn phải giải quyết khó khăn về lực lượng do lịch thi đấu liên tục ở nhiều đấu trường. Một số cầu thủ vừa trải qua các trận đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia, khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ về thể lực.

Đáng chú ý, khả năng ra sân của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa được xác định. Cầu thủ sinh năm 2004 gặp chấn thương trong trận đấu với Lion City Sailors ngày 8/10 và đang trong quá trình hồi phục.

Trước đó, Đình Bắc cho biết anh chỉ bị chấn thương nhẹ và dự kiến cần khoảng 4-5 ngày để trở lại tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, HLV Polking chưa xác nhận liệu tiền đạo này có thể góp mặt trong cuộc tiếp đón Kashima Antlers hay không.

"Chúng tôi vẫn còn nốt hôm nay để đưa ra quyết định chính xác về đội hình thi đấu. Lịch thi đấu vừa qua rất căng, tôi phải cân đối sắp xếp các cầu thủ đội tuyển quốc gia vì tham dự nhiều đấu trường và phải bay nhiều chặng.

Tôi cùng trợ lý và bác sĩ đang nỗ lực để giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất. Hôm nay đội chỉ tập nhẹ, tôi cần theo dõi kỹ tình trạng sức khỏe và cảm giác bóng của các cầu thủ", HLV Polking cho biết.