18 cầu thủ từ hệ thống đào tạo trẻ góp mặt trong đội tuyển U17 nữ Việt Nam

Đội hình xuất phát của U17 nữ Việt Nam trong trận đấu gặp U17 nữ Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

Sau ba trận toàn thắng tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, ghi 28 bàn thắng và không để thủng lưới, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng D cùng tấm vé tham dự vòng chung kết.

Bên cạnh kết quả thi đấu, sự hiện diện của 18 cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ trong danh sách đội tuyển cũng phản ánh những chuyển biến tích cực từ công tác đào tạo, tuyển chọn và phát triển cầu thủ trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của nhóm cầu thủ này, huấn luyện viên trưởng Okiyama Masahiko cho rằng điểm nổi bật là nền tảng kỹ thuật, khả năng tiếp thu chiến thuật và duy trì cường độ thi đấu cao.

“Tôi cảm thấy các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ có nền tảng kỹ thuật rất tốt và khả năng thích nghi với chiến thuật của đội bóng rất nhanh, bởi trong quá trình tập luyện hằng ngày, các cầu thủ luôn lấy chất lượng và cường độ theo tiêu chuẩn thế giới làm thước đo”, nhà cầm quân người Nhật Bản nhận xét.

Theo ông Okiyama Masahiko, khả năng duy trì lối chơi ở cường độ cao trong thời gian dài là một lợi thế quan trọng, giúp các cầu thủ phát huy kỹ thuật ngay cả khi đối diện những đối thủ có thể hình và khả năng tranh chấp tốt tại các giải đấu quốc tế.

Thực tế, công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ dài hạn tại trung tâm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã được triển khai từ năm 2013, với nhiều nhóm cầu thủ thuộc các độ tuổi khác nhau.

Quá trình tuyển chọn được thực hiện thông qua các câu lạc bộ, địa phương có phong trào bóng đá nữ, kết hợp những đợt tuyển sinh tập trung nhằm phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố tiềm năng.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là chuẩn bị lực lượng tham dự các giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và Liên đoàn Bóng đá châu Á, mà còn tạo nguồn bổ sung lâu dài cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Ban huấn luyện cùng các cầu thủ U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Một trong những ưu điểm được huấn luyện viên Okiyama Masahiko nhấn mạnh là tính thống nhất trong phương pháp huấn luyện. Khi các cầu thủ được đào tạo liên tục theo cùng triết lý bóng đá với đội tuyển quốc gia, quá trình hòa nhập khi được triệu tập sẽ thuận lợi hơn.

“Các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ được tập luyện liên tục theo cùng triết lý bóng đá với đội tuyển quốc gia sẽ có lợi thế lớn trong việc hòa nhập với lối chơi của đội tuyển. Đồng thời, họ cũng được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò là những cầu thủ nòng cốt”, ông Okiyama Masahiko cho biết.

Bên cạnh kỹ thuật và chiến thuật, chương trình đào tạo còn chú trọng phát triển thể lực, tâm lý thi đấu theo từng giai đoạn, giúp cầu thủ trẻ từng bước thích nghi với yêu cầu chuyên môn ở các cấp độ cao hơn.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, việc chuẩn bị đồng bộ những yếu tố này giúp các cầu thủ tự tin hơn khi tham dự các giải quốc tế, đồng thời có khả năng đảm nhận vai trò quan trọng trong đội hình.

Từ thực tế huấn luyện, ông Okiyama Masahiko cho rằng mô hình đào tạo trẻ cần tiếp tục được phát triển. Những phương pháp huấn luyện hiệu quả cũng nên được phổ biến rộng rãi tới các câu lạc bộ và địa phương, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá nữ trên cả nước.

Việc 18 cầu thủ thuộc hệ thống dự tuyển nữ trẻ góp mặt trong đội hình U17 nữ Việt Nam, cùng thành tích giành vé dự vòng chung kết châu Á, là kết quả đáng ghi nhận của quá trình đầu tư đào tạo có định hướng.

Tuy nhiên, để duy trì nguồn lực kế cận bền vững, công tác đào tạo cần tiếp tục gắn với việc mở rộng tuyển chọn, nâng cao chất lượng huấn luyện và tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Đây cũng là nền tảng để bóng đá nữ Việt Nam từng bước xây dựng lực lượng có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao tại các giải đấu khu vực và châu lục.