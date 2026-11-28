Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2026 tại xã Ba Chúc

Các lớp học được tổ chức nhằm triển khai Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Tham gia lớp học, các học viên được hướng dẫn, tìm hiểu và thực hành những điệu múa truyền thống Khmer, đồng thời tiếp cận nghệ thuật trình diễn nhạc Ngũ âm – loại hình âm nhạc dân gian đặc sắc, gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Không chỉ góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, các lớp học còn tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích cho người dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, địa phương có điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ, từng bước xây dựng lực lượng nòng cốt phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội và sự kiện chính trị tại cơ sở.

Lễ khai giảng lớp truyền dạy múa Khmer cơ bản và nhạc Ngũ âm tại chùa Sê Rây Ong Chum

Tại buổi lễ, đại diện Trường Đại học Trà Vinh công bố các quyết định mở lớp và thành lập Ban Quản lý lớp. Lãnh đạo địa phương và nhà trường động viên các học viên tích cực tham gia học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình tiếp thu, thực hành các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Thông qua hoạt động truyền dạy, xã Ba Chúc hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Khmer; đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.