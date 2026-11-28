Đội hình cờ Tổ quốc - Ảnh: Đ.V

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy hàng ngang - Ảnh: Đ.V

Trong chương trình, 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh cùng 40 chú ngựa đã trình diễn các nội dung đặc sắc gồm: Diễu binh, diễu hành; điều khiển ngựa di chuyển theo đội hình; điều khiển ngựa chạy nước đại, kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; điều khiển ngựa vượt vật cản và thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ; đội hình cờ Tổ quốc...

Những màn trình diễn mạnh mẽ, đồng đều, đẹp mắt nhận được sự cổ vũ, tán thưởng của đại biểu và khán giả. Những chú ngựa được huấn luyện bài bản cùng các cán bộ, chiến sĩ kỵ binh đã thực hiện thuần thục các kỹ thuật điều khiển, tạo nên những màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt.

Chương trình biểu diễn của Đoàn quân nhạc - Ảnh: Đ.V

Chương trình biểu diễn của Đoàn quân nhạc - Ảnh: Đ.V

Cùng với trình diễn kỵ binh, Đoàn Quân nhạc Công an nhân dân mang đến những tiết mục với giai điệu hào hùng, tạo nên không khí sôi động, hòa cùng niềm vui, niềm tự hào của Nhân dân.

Kỹ thuật điều khiển ngựa kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh: Đ.V

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy nước đại kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh: Đ.V

Kỹ thuật điều khiển ngựa vượt vật cản - Ảnh: Đ.V

Kỹ thuật điều khiển ngựa vượt vật cản - Ảnh: Đ.V

Sau phần biểu diễn ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, đoàn kỵ binh đã diễu hành qua một số tuyến đường chính tại phường Nam Đông Hà như: Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi và Quốc lộ 9.

Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ chương trình - Ảnh: Đ.V

Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ chương trình - Ảnh: Đ.V

Trong không khí vui tươi, sôi nổi của Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, chương trình trình diễn kỵ binh, quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân đã tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm và góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.