Lễ đón nhận, an táng hài cốt hai liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Dự buổi lễ có ông Dương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Lý Mạnh Luật, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, thân nhân gia đình, đồng đội và đông đảo nhân dân.

Liệt sĩ Hoàng Văn Tính sinh năm 1957, quê tại xã Thượng Ấm (cũ), nay thuộc xã Bình Ca. Nhập ngũ ngày 14.7.1977, sau thời gian huấn luyện, đồng chí được biên chế vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 320, Quân đoàn 3, mang quân hàm Binh nhất và tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Đồng chí anh dũng hy sinh ngày 20.5.1978.

Các đại biểu cùng thân nhân, đồng đội dâng hương, dâng hoa tưởng niệm hai liệt sĩ Hoàng Văn Tính và Phạm Văn Mạnh

Liệt sĩ Phạm Văn Mạnh sinh năm 1958, cùng quê xã Thượng Ấm (cũ), nhập ngũ ngày 14.7.1977. Sau huấn luyện, đồng chí được biên chế vào đơn vị E64, F320, Quân đoàn 3, tham gia nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Tháng 7.1978, đồng chí được giao nhiệm vụ đại đội phó và anh dũng hy sinh ngày 27.1.1979.

Trước khi được đưa về Bình Ca, hài cốt hai liệt sĩ được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Theo nguyện vọng của thân nhân, các liệt sĩ nay được an táng tại nghĩa trang thôn Đồng Cận.

Sau nhiều năm xa quê, hai liệt sĩ Hoàng Văn Tính và Phạm Văn Mạnh được trở về an nghỉ tại quê nhà Bình Ca

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện lãnh đạo xã đọc tóm tắt tiểu sử hai liệt sĩ; các đại biểu, thân nhân và đồng đội dâng hương, dâng hoa tưởng niệm. Đội tiêu binh trang trọng đưa hài cốt các liệt sĩ về vị trí an táng.

Đại diện gia đình bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện để người thân được trở về an nghỉ tại quê nhà.

Lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Tính và Phạm Văn Mạnh thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời khẳng định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bình Ca trong công tác tri ân người có công với cách mạng. Hoạt động cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.