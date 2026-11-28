Chợ Đồng Xuân lần đầu trở thành không gian tổ chức các hoạt động sáng tạo quy mô lớn

Tối 28/11, tại Chợ Đồng Xuân, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 khép lại bằng chương trình tri ân các tập thể, cá nhân đồng hành, trao Giải thưởng Sáng tạo Hà Nội và Gala nghệ thuật “Hà Nội, những vang động”.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu khai mạc

Sau 16 ngày diễn ra, Lễ hội ghi nhận gần 500.000 lượt khách tham gia hơn 150 hoạt động tại 5 khu vực. Không chỉ tạo nên những không gian trải nghiệm nghệ thuật mới, mùa lễ hội năm nay còn thử nghiệm cách đưa hoạt động sáng tạo vào những địa điểm gắn với đời sống thường nhật, từ chợ truyền thống, đình làng đến công viên và các rạp hát lâu năm.

Một trong những thử nghiệm đáng chú ý là đưa Chợ Đồng Xuân, một không gian thương mại truyền thống lâu đời của Hà Nội, trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động nghệ thuật mà không làm gián đoạn hoạt động giao thương. Trong khuôn khổ lễ hội, 10 nữ tiểu thương đã tham gia vở diễn tương tác “Mười thương”, kể những câu chuyện cuộc đời gắn với khu chợ. Không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, họ mang lên sân khấu những trải nghiệm, ký ức và tình cảm được tích lũy qua năm tháng mưu sinh.

Sự tham gia của các nữ tiểu thương không phải hoạt động bên lề mà nằm trong cách tiếp cận mới của lễ hội: người dân không chỉ đến xem, trải nghiệm mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo.

Vật liệu từ các sạp hàng được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật; hàng hóa của chợ trở thành chất liệu cho cuộc thi thiết kế thời trang “Market to Mode”; âm thanh giao thương được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật trong tác phẩm âm nhạc “Chơi Chợ”.

Cùng với đó, triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” giới thiệu tác phẩm của 25 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ trong nước, quốc tế tại các hành lang, cầu thang và khu vực buôn bán. Sân mái chợ lần đầu mở cửa đón công chúng với không gian sách, trong khi mặt tiền chợ trở thành sân khấu của chương trình bế mạc. Những không gian vốn quen thuộc với hoạt động kinh doanh được nhìn nhận dưới một góc độ khác, tạo thêm cơ hội kết nối giữa thương mại, văn hóa và nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm nay với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, định hướng “Kinh tế sáng tạo”.

- Lễ hội được tổ chức tại 5 khu vực, gồm Quảng trường Sáng tạo và khu vực phụ cận; Chợ Đồng Xuân; đình và di tích phố cổ; Công viên Thống Nhất; hệ thống rạp hát và sân khấu cộng đồng. Trong đó, 12 đình, hội quán phố cổ mở cửa cho các hoạt động nghệ thuật đương đại và thực hành nghề. Tháp nước Hàng Đậu, Bảo tàng Hà Nội, Bưu điện Hà Nội và các rạp hát lâu năm cũng được đưa vào hoạt động triển lãm, trình diễn, thể nghiệm nghệ thuật. - Tại Công viên Thống Nhất, các pavilion nghệ thuật như Art Hanoi 2026, Hồ Gương, Mây và Kén mở thêm không gian sinh hoạt sáng tạo cho cộng đồng. Những công trình này không chỉ là điểm đến trải nghiệm trong thời gian lễ hội mà còn gợi mở khả năng sử dụng không gian công cộng cho các hoạt động văn hóa thường xuyên.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở lượng khách hay số lượng hoạt động, mà còn ở những nguồn lực có khả năng tiếp tục được khai thác sau khi sự kiện khép lại. Theo ông, những thử nghiệm kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, nghệ sĩ với doanh nghiệp và cộng đồng đã cho thấy tiềm năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển. Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo mở rộng hoạt động, đưa sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Cũng tại lễ bế mạc, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng việc tái kích hoạt những không gian đô thị như biến chợ thành trung tâm kinh tế sáng tạo, mở cửa đình làng cho các hoạt động tương tác, thực hành nghề hay kiến tạo không gian sáng tạo tại quảng trường, công viên là những hướng đi cụ thể để tôn vinh văn hóa, khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

Ban tổ chức tri ân các tập thể, cá nhân đồng hành và trao Giải thưởng Sáng tạo Hà Nội

Theo ông Phan Đăng Sơn, những nội dung đã được thử nghiệm trong lễ hội cần được chọn lọc, tiếp tục triển khai thành các chương trình cụ thể, có khả năng hiện diện trong đời sống đô thị hằng ngày, thay vì chỉ sôi động trong những tuần lễ hội. Điều quan trọng là phải huy động được các nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng và duy trì kết nối giữa những người làm sáng tạo.

Một trong những vấn đề được đặt ra là làm thế nào để những không gian được đánh thức trong lễ hội không trở lại trạng thái cũ sau khi các hoạt động kết thúc. Theo định hướng của Ban tổ chức, Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua đang từng bước hình thành; một số tác phẩm trong triển lãm “Chạm Đồng Xuân” dự kiến được giữ lại; không gian DUYÊN tại rạp Hồng Hà hướng tới trở thành địa chỉ biểu diễn, thử nghiệm nghệ thuật thường xuyên. Các pavilion tại Công viên Thống Nhất cũng tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Đáng chú ý, những kết nối giữa làng nghề và thiết kế đương đại thông qua 8 nhóm dự án “Kết duyên Sáng tạo” mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm thủ công, nội thất, thời trang và ứng dụng. Các tour văn hóa như “Chuyện Đình trong Phố”, “Chạm Đồng Xuân”, “Phố cổ Thong dong” cũng gợi mở hướng phát triển du lịch gắn với đời sống cộng đồng và kinh tế đêm.

Lễ hội khép lại nhưng câu chuyện về cách khai thác nguồn lực văn hóa, duy trì các không gian sáng tạo và tạo sinh kế từ di sản vẫn còn ở phía trước. Từ những người dân trực tiếp tham gia sáng tạo đến các nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp, việc kết nối các nguồn lực này sẽ quyết định khả năng chuyển những thử nghiệm trong lễ hội thành hoạt động thường xuyên. Đó cũng là hướng đi để Hà Nội từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, nơi di sản được bảo tồn và tiếp tục tạo ra giá trị trong đời sống đương đại.

Những con số của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 - Gần 500.000 lượt khách: Tham gia các hoạt động của lễ hội. - Hơn 150 hoạt động: Thuộc 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa. - Gần 1.000 người: Nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chủ thể sáng tạo tham gia. - Gần 100 nghệ sĩ quốc tế: Đến từ 21 quốc gia.