Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa làm nhiệm vụ quy tập hài cốt.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, việc quy tập các liệt sĩ được thực hiện trong điều kiện thời tiết có mưa lớn, địa hình di chuyển tới các vị trí chôn cất khó khăn. Với quyết tâm cao và sự tận tụy, hàng chục cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ. Hài cốt các liệt sĩ được đưa về thờ phụng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tu Bông chờ thực hiện nghi thức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa làm nhiệm vụ quy tập hài cốt.

Liệt sĩ Hồ Khắc Lượng, sinh năm 1905, quê tại xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa. Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Liên Việt huyện, hoạt động trong Mặt trận Việt Minh huyện Vạn Ninh. Ngày 22/12/1948, trên đường trở về căn cứ huyện sau khi tham dự cuộc họp Liên Việt ba xã thuộc vùng Liên Hiệp Hưng, ông bị địch phục kích, bắn hy sinh tại chỗ, ngay trên mảnh đất quê hương Ninh Lâm.

Liệt sĩ Hồ Thị Hường là con gái của liệt sĩ Hồ Khắc Lượng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Nghê. Liệt sĩ Hồ Thị Hường sinh năm 1931, quê tại xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí từng giữ chức Phó Bí thư, Bí thư Ban Chấp hành Phụ nữ xã, cán bộ phụ nữ huyện, hoạt động tại xã Liên Hiệp Hưng, Ninh Hiệp, Liên hiệp huyện vùng Bắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa làm nhiệm vụ quy tập hài cốt.

Những năm tháng đất nước còn trong chiến tranh, các liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân, không ngại gian lao, hiểm nguy cống hiến cho cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Khi liệt sĩ Hồ Khắc Lượng và liệt sĩ Hồ Thị Hường hy sinh đã được đồng chí, đồng đội bí mật chôn cất tại cánh đồng Ninh Lâm cho đến nay. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và chính quyền địa phương đã vận động thân nhân gia đình các liệt sĩ để quy tập hài cốt.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức trước khi cất bốc.

Trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ, ông Đỗ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tu Bông xúc động chia sẻ, trên chính quê hương nơi các đồng chí đã từng sống, hoạt động cách mạng và hy sinh, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ liệt sĩ Hồ Khắc Lượng và Hồ Thị Hường. Thời gian đã đi qua gần tám thập kỷ. Những trận đánh năm xưa đã lùi vào lịch sử. Những người từng sống, từng chứng kiến, từng biết rõ về các liệt sĩ nay cũng đã già đi, nhiều người đã không còn. Nhưng lòng biết ơn thì không thể cũ. Tình nghĩa với những người đã hy sinh vì Tổ quốc không thể bị lãng quên theo năm tháng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa làm nhiệm vụ quy tập hài cốt.

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ” với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của nhân dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu lấy mẫu các mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, khai quật 2.124/2.124 mộ; quy tập 88/150 hài cốt liệt sĩ, đạt 56% chỉ tiêu.