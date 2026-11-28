Quang cảnh tại buổi làm việc

Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước dẫn đầu nhân chuyến công tác của đoàn tại Pháp, nhằm tiếp tục triển khai các bước liên quan đến hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trở thành Di sản thế giới.

Chuyến công tác lần này nhằm trao đổi, bổ sung và giải trình các nội dung của hồ sơ đề cử theo đề nghị của Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), cơ quan tư vấn chuyên môn của UNESCO trong lĩnh vực di sản văn hóa thế giới.

Đây là hoạt động tiếp nối chuyến công tác của đoàn tỉnh An Giang tại Pháp vào tháng 4.2026, thể hiện sự chủ động, quyết tâm của tỉnh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề cử, làm rõ giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp và hỗ trợ tỉnh An Giang trong các bước tiếp theo của quá trình hoàn thiện, giải trình và thúc đẩy hồ sơ đề cử Di sản thế giới Óc Eo – Ba Thê.

Việc xây dựng và thúc đẩy hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê vừa có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh An Giang vừa góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.