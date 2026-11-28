Không giống như phở chỉ ăn ngon nhất tại Hà Nội, bún bò tại miền Trung hay hủ tiếu tại miền Nam, bánh mỳ là có mặt ở hầu hết các vùng miền ở Việt Nam, với nhiều hình thức đa dạng, từ bánh mỳ không chấm sữa đặc, chấm cacao đặc, đến các loại nhân đơn giản như bánh mỳ trứng, bánh mỳ chả, hay các loại nhân bánh đắt tiền như hải sản, bò nướng.

Tuy nhiên, dù cùng được gọi là bánh mỳ, nhưng tại mỗi vùng miền, bánh mỳ thường mang một nét đặc trưng riêng./.