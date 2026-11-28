Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lực lượng vũ trang xã Kỳ Lạc cùng gia quyến và đông đảo nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn sinh năm 1951, quê tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh cũ (nay là thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông là con thứ hai trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước.

Sáng 28/11, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) cùng gia đình tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn.

Tháng 7/1968, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông tình nguyện nhập ngũ. Ông biên chế tại Tiểu đoàn 5 (KN), mang cấp bậc Hạ sĩ. Dù tuổi đời còn trẻ, Hạ sĩ Nguyễn Hữu Ấn luôn chiến đấu kiên cường và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Giữa chiến trường ác liệt, ông đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Sau 58 năm được an táng và chăm sóc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp, xã Phú Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn đã được cất bốc và quy tập về với quê hương.

Sau 58 năm được an táng và chăm sóc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp, xã Phú Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn đã được cất bốc và quy tập. Sự trở về này là kết quả từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Lạc cùng nỗ lực tìm kiếm của gia đình, dòng họ.

Cấp ủy chính quyền cùng Công an xã Kỳ Lạc dâng hương liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn.

Tại buổi lễ, các đại biểu, thân nhân và nhân dân đã dành một phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công lao của liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn. Ngay sau nghi thức truy điệu, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh (xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) theo đúng nghi lễ Nhà nước và phong tục địa phương.

Bà con nhân dân cùng các lực lượng dâng hương liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Ấn là nguồn an ủi lớn đối với thân nhân liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ mong ngóng. Sự kiện cũng thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Lạc đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc.