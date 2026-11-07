Đạo pháp hưng long

Nằm cách thủ đô Moskva khoảng 60km về hướng đông nam, vùng đất Gzhel từ lâu đã được coi là "cái nôi" của nghệ thuật gốm sứ nước Nga. Tại đây, nhà máy gốm sứ Gzhel, doanh nghiệp có lịch sử từ năm 1818 do dòng họ danh tiếng Kuznetsov sáng lập vẫn đang tiếp tục giữ lửa cho một trong những biểu tượng văn hóa của xứ sở Bạch Dương.