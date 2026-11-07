Văn hóa

Đạo pháp hưng long

Giác ngộ
Gốc

Chúc mừng Đạo pháp xương minh

Dấu ấn tăng trưởng hữu tình dài lâu

Kỷ niệm thời gian nhịp cầu

Thành tựu Phật sự tương giao Đạo - Đời

Bốn mươi lăm năm (45) dần trôi

Giáo hội xây dựng tình người thậm thâm

Phật giáo tứ đức tích trầm

Việt Nam ẩn mật hai ngàn năm thừa truyền

Chào mừng ánh sáng hạo nhiên

Đại hội X đẹp cung tuyên sử vàng

Nhiệm kỳ rạng rỡ thiền quang

Hai ngàn hai sáu (2026) thượng đàn thắng duyên

Hai ngàn ba mốt (2031) “Rồng Tiên”

Phát triển Đời - Đạo phúc hiền nhân gian

Cùng đất nước tụ huy hoàng

Bước vào thế kỷ kết đoàn thiên chân

Kỷ nguyên mới ánh sáng thần

Tổ quốc giàu mạnh báu thân thuần hòa

Độc lập “chữ S” thăng hoa

Hòa bình nhuần đượm... nhà nhà yên vui

Thanh bình đức hóa tuyệt vời

Thịnh vượng sung túc... người người thanh lương

Cát tường Nam Bắc lạc thường

Hạnh phúc chan chứa mười phương mặn nồng

Đạo pháp Kinh Luật Luận ròng

Dân tộc Chủ nghĩa Lạc Hồng vẻ vang

Rạng rỡ Xã hội hân hoan

Hưng long thiền vị... sen vàng Việt Nam.

Pháp viện Minh Đăng Quang, Đông - Xuân 2026-2027

Trần Quê Hương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dao-phap-hung-long-post81503.html