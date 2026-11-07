Đạo pháp hưng long
Chúc mừng Đạo pháp xương minh
Dấu ấn tăng trưởng hữu tình dài lâu
Kỷ niệm thời gian nhịp cầu
Thành tựu Phật sự tương giao Đạo - Đời
Bốn mươi lăm năm (45) dần trôi
Giáo hội xây dựng tình người thậm thâm
Phật giáo tứ đức tích trầm
Việt Nam ẩn mật hai ngàn năm thừa truyền
Chào mừng ánh sáng hạo nhiên
Đại hội X đẹp cung tuyên sử vàng
Nhiệm kỳ rạng rỡ thiền quang
Hai ngàn hai sáu (2026) thượng đàn thắng duyên
Hai ngàn ba mốt (2031) “Rồng Tiên”
Phát triển Đời - Đạo phúc hiền nhân gian
Cùng đất nước tụ huy hoàng
Bước vào thế kỷ kết đoàn thiên chân
Kỷ nguyên mới ánh sáng thần
Tổ quốc giàu mạnh báu thân thuần hòa
Độc lập “chữ S” thăng hoa
Hòa bình nhuần đượm... nhà nhà yên vui
Thanh bình đức hóa tuyệt vời
Thịnh vượng sung túc... người người thanh lương
Cát tường Nam Bắc lạc thường
Hạnh phúc chan chứa mười phương mặn nồng
Đạo pháp Kinh Luật Luận ròng
Dân tộc Chủ nghĩa Lạc Hồng vẻ vang
Rạng rỡ Xã hội hân hoan
Hưng long thiền vị... sen vàng Việt Nam.
Pháp viện Minh Đăng Quang, Đông - Xuân 2026-2027
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dao-phap-hung-long-post81503.html