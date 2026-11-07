Sắc hoa từ những bàn tay phụ nữ

Hội viên phụ nữ tổ dân phố 2, phường Gia Sàng tự nguyện chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Phụ nữ được gọi là phái đẹp, là những người mang thiên chức vun đắp, chăm chút và làm đẹp cho cuộc sống. Phẩm chất ấy không chỉ thể hiện trong mỗi gia đình mà còn được những người phụ nữ tổ dân phố 2, phường Gia Sàng gửi gắm vào các phần việc chung của cộng đồng. Trong đó, những vườn hoa, đường hoa do hội viên phụ nữ tham gia xây dựng, chăm sóc đã trở thành điểm nhấn trong cảnh quan khu dân cư.

Những luống hoa được chăm sóc tươi tốt, dù diện tích không lớn, cũng mang đến sắc màu và sức sống cho không gian chung. Hằng ngày, các hội viên phụ nữ cùng nhau chăm sóc cây, nhổ cỏ, cắt tỉa, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường. Những công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần tự giác.

Bà Nguyễn Thị Nhinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2, chia sẻ: Chúng tôi vận động hội viên và bà con cùng xây dựng những con đường sạch, những vườn hoa để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Khi công trình hoàn thành, mọi người đều được hưởng thụ, đều nhìn thấy sự đóng góp của chính mình với cộng đồng có kết quả.

Điều đáng quý là hội viên phụ nữ luôn duy trì việc chăm sóc, bảo vệ những vườn hoa, đường hoa sau khi hoàn thành. Sự cần mẫn, trách nhiệm của mỗi người đã biến những khoảng không gian đơn điệu thành những điểm xanh thân thiện, tạo diện mạo tươi mới cho khu dân cư. Từ lực lượng nòng cốt là hội viên phụ nữ, phong trào dần thu hút sự tham gia của các hộ gia đình.

Đường hoa là nơi vun đắp tình làng nghĩa xóm

Người dân cùng đóng góp công sức, hưởng thụ thành quả và nâng cao ý thức bảo vệ không gian chung. Những việc làm cụ thể như không xả rác bừa bãi, không lấn chiếm không gian công cộng, thường xuyên vệ sinh khu vực sinh sống đang dần trở thành thói quen, thể hiện nếp sống văn minh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Trần Khắc Tuấn, Bí thư Chi bộ 2, chia sẻ: Từ thực tế triển khai mô hình, có thể thấy sự phối hợp giữa chi bộ, các tổ chức đoàn thể và người dân giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì những công trình xanh, sạch, đẹp. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động của tổ chức hội, việc xây dựng vườn hoa, đường hoa còn gắn với phong trào văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Khi mỗi người dân nâng cao ý thức và chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, những việc làm đẹp cảnh quan dần trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, vai trò của phụ nữ được thể hiện rõ nét trong vận động, kết nối cộng đồng và duy trì các phong trào ở cơ sở. Bằng sự khéo léo, kiên trì và tinh thần trách nhiệm, các hội viên đã cụ thể hóa chủ trương xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm thiết thực, tạo sự gắn kết trong khu dân cư.

Những con đường hoa góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Đây là cơ sở để tổ dân phố 2, phường Gia Sàng tiếp tục xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh.