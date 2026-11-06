Con gái ruột Phi Nhung tức giận đăng clip nói rõ sự thật

Mới đây, những thông tin tiêu cực liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung tiếp tục trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội. Giữa thời điểm này, Wendy Phạm - con gái ruột của nữ ca sĩ đã bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn, trực tiếp chia sẻ quan điểm về những tin đồn đang lan truyền, đồng thời tiết lộ cuộc sống hiện tại của các em được Phi Nhung nhận nuôi tại Việt Nam.

Trong đoạn clip, Wendy Phạm cho biết bản thân cảm thấy buồn và tức giận khi chứng kiến những câu chuyện không hay liên quan đến mẹ. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng việc cố gắng giải thích với tất cả mọi người là điều không dễ dàng, đặc biệt khi một số người đã có sẵn định kiến.

Con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đăng clip nói rõ sự thật liên quan đến mẹ.

Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ: "Những người yêu thương mẹ thì vẫn tin vào sự thật. Còn những người muốn tin mấy chuyện xấu, ghét mẹ, không thích mẹ thì đã tin vậy rồi, mình có nói bao nhiêu cũng không nghe. Mình buồn cho mẹ, tức cho mẹ nhưng làm được gì đây đúng không".

Theo Wendy Phạm, việc một người nổi tiếng phải đối diện với những lời khen chê là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, cô khẳng định bản thân hiểu rõ những gì mẹ đã làm khi còn sống và vẫn luôn đặt niềm tin vào tình cảm của khán giả dành cho cố ca sĩ.

"Một người nổi tiếng sẽ bị nói xấu, nói tốt nhưng mình biết sự thật là được rồi. Mình tin những fan, người hâm mộ, khán giả thì vẫn luôn tin mẹ", Wendy Phạm nói.

Đáng chú ý, trong đoạn clip, Wendy Phạm còn nhắc đến những hy sinh của Phi Nhung dành cho gia đình và các con nuôi. Cô cho biết mẹ đã dành phần lớn cuộc đời để làm việc, chăm lo cho con cháu cũng như những đứa trẻ được nữ ca sĩ cưu mang.

Wendy Phạm khẳng định bản thân hiểu rõ những gì mẹ đã làm khi còn sống và vẫn luôn đặt niềm tin vào tình cảm của khán giả dành cho Phi Nhung.

"Mình vẫn còn sống và còn nhớ, mẹ đã đi làm cả đời để lo cho con, cho cháu. Hiện tại các em ở Việt Nam vẫn đang sống tốt, học hành đàng hoàng. Ai cũng sống tốt cả, mọi người đều yêu thương và lo cho các em. Mình muốn nói vậy thôi", con gái ruột Phi Nhung bộc bạch.

Đây cũng là chi tiết đáng chú ý trong lần lên tiếng này của Wendy Phạm. Không chỉ bày tỏ niềm tin vào mẹ, cô còn thông tin về cuộc sống hiện tại của các em tại Việt Nam, qua đó mong muốn khán giả hiểu thêm về những người từng được Phi Nhung chăm sóc, nâng đỡ.

Trước Wendy Phạm, các con nuôi của Phi Nhung gồm Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang cũng lần lượt lên tiếng, bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin tiêu cực liên quan đến mẹ nuôi. Những người con đều nhắc đến tình yêu thương, sự hy sinh và những ký ức tốt đẹp về cố ca sĩ.

Trước Wendy Phạm, các con nuôi của Phi Nhung gồm Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang cũng lần lượt lên tiếng.

Việc Wendy Phạm trực tiếp xuất hiện trong clip để chia sẻ quan điểm tiếp tục thu hút sự chú ý. Sau nhiều năm cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm cùng các con nuôi vẫn luôn dành cho nữ ca sĩ tình cảm sâu sắc. Với họ, những ký ức về một người mẹ hết lòng vì gia đình và các con vẫn là điều đáng trân trọng nhất.