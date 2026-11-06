Video khoảnh khắc xe trộn bê tông chuyển hướng bất cẩn, cán chết người đi xe máy

Video: Khoảnh khắc tài xế xe trộn bê tông chuyển hướng bất cẩn, cán chết người đi xe máy

Khoảng 17h56 ngày 5/11, tại ngã tư Cống Đôi (hướng từ cầu Kiến An về ngã tư Cống Đôi, phường Phù Liễn, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giữa xe trộn bê tông và xe máy khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, ông Phạm Quang Hưng (SN 1974, trú tại xã Hà Đông, TP Hải Phòng) lái xe trộn bê tông mang BKS 15H-055.34, đi từ cầu Kiến An xuống đường Phan Đăng Lưu.

Khi đến ngã tư Cống Đôi, xe của ông Hưng va chạm với xe máy BKS 15AA-008.44 do ông Ng. H.Ph. (SN 1948, trú tại 2/65 Phan Đăng Lưu, phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm lái, đi từ đường Hoàng Thiết Tâm ra đường Phan Đăng Lưu.

Cú va chạm khiến ông Ph. tử vong tại chỗ.

Tài xế xe trộn bê tông chuyển hướng không chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân sơ bộ do ông Hưng lái xe chuyển hướng không chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn. Cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế nhưng chưa có kết quả.

Clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, trước thời điểm xảy ra va chạm, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Cống Đôi chuyển sang màu đỏ nên nhiều xe máy, ô tô dừng lại.

Lúc này, xe trộn bê tông đang di chuyển ở làn thứ nhất bất ngờ chuyển hướng sang làn thứ hai rồi tiến vào làn thứ ba (làn dành cho phương tiện được phép rẽ phải), sau đó va chạm với người đi xe máy. Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe trộn bê tông.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế xe trộn bê tông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.