Lào Cai: Đón hơn 10,8 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng

Theo thống kê, riêng tháng 10/2026, Lào Cai đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 4.270 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân.

Nghi thức Thượng cờ tại đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt trong dịp Quốc khánh. Ảnh: laocai.gov.vn

Lũy kế 10 tháng, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 10,85 triệu lượt, bằng 96,2% kế hoạch năm (11,28 triệu lượt), trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,53 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 45.150 tỷ đồng, tương đương 88,4% mục tiêu năm (51.100 tỷ đồng).

Kết quả trên cho thấy sức hút của du lịch Lào Cai đối với du khách trong nước và quốc tế, nhất là các điểm đến nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa đa dạng và những trải nghiệm cộng đồng. Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, du lịch văn hóa, trải nghiệm bản làng và du lịch cộng đồng tiếp tục phát huy thế mạnh, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho địa phương.

Đà tăng trưởng tích cực cũng phản ánh nỗ lực của tỉnh trong khai thác tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Qua đó, không chỉ gia tăng lượng khách và doanh thu, hoạt động du lịch còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư.

Với kết quả đạt được, Lào Cai đang tiến gần mục tiêu đón 11,28 triệu lượt khách trong năm 2026. Trong những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế, đồng thời chú trọng gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân địa phương.