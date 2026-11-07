Đêm hoa đăng lan tỏa thông điệp hòa bình và tinh thần tri ân

Tối 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi, TPHCM), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình thắp nến hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới.

Chương trình diễn ra tại khu vực sân trước Đại giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam, với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức, tăng ni, phật tử và các đại biểu. Trong ánh sáng lung linh, các đại biểu, tăng ni và Phật tử cùng hướng tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026).

Các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử và các đại biểu thành kính tham dự nghi lễ hoa đăng, thể hiện tinh thần từ bi, hòa hợp và những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo.

Tại buổi lễ, những ngọn nến được thắp sáng, gửi gắm mong ước về một thế giới hòa bình, đất nước ổn định và cuộc sống bình an cho người dân. Nghi thức cũng thể hiện sự tưởng nhớ, biết ơn đối với các thế hệ đã đóng góp cho quá trình hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, hoạt động thả hoa đăng không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân mà còn gửi gắm tâm nguyện tiếp nối, phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.

Đồng thời, gợi nhắc truyền thống đoàn kết, hòa hợp của các thế hệ tăng ni, Phật tử trong quá trình xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt 45 năm qua.

Trong ánh sáng hoa đăng, các đại biểu và Phật tử thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các bậc tiền bối hữu công. Đây cũng là dịp tri ân những thế hệ lãnh đạo Giáo hội đã đặt nền móng, đóng góp công sức cho sự hình thành và phát triển của ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam.

Đêm hoa đăng dành phút giây lắng đọng để tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn và đạo lý tri ân trong đời sống dân tộc.

Những ngọn nến hoa đăng hòa quyện, tạo nên không gian lung linh tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Ánh sáng ấy tượng trưng cho niềm tin, hy vọng và khát vọng về một thế giới không còn chiến tranh, con người biết yêu thương, bao dung, đoàn kết và cùng hướng đến cuộc sống an lành.

Các Phật tử thành kính chắp tay cầu nguyện, gửi gắm ước mong về sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho gia đình, người thân cũng như cộng đồng. Những nghi thức truyền thống góp phần đưa các giá trị từ bi, hướng thiện của Phật giáo lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Cũng trong ngày 6/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và phiên làm việc đầu tiên, thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động Phật sự và công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên trọng thể của Đại hội diễn ra vào sáng 7/11, dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự. Đại hội lần X, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Đây là sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM.