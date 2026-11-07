5 ngôi làng du lịch đẹp như tranh ở Việt Nam, đến một lần là nhớ mãi

Du lịch trải nghiệm đang ngày càng được nhiều người Việt quan tâm. Thay vì chỉ tham quan, chụp ảnh, không ít du khách muốn trực tiếp tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào cuộc sống của người dân.

Nếu yêu thích những hành trình như vậy, 5 ngôi làng dưới đây rất đáng để đưa vào danh sách khám phá.

Lùng Tám (Tuyên Quang): Khám phá nghề dệt lanh hàng trăm năm tuổi

Nằm giữa vùng núi phía Bắc, Lùng Tám thu hút du khách bởi nghề dệt lanh truyền thống của đồng bào H'Mông, được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Để tạo ra một tấm vải lanh hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua 41 công đoạn, từ xử lý sợi, dệt vải đến nhuộm chàm và vẽ hoa văn bằng sáp ong.

Đến đây, du khách có thể tận mắt quan sát đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ địa phương, tìm hiểu ý nghĩa các họa tiết và lựa chọn những sản phẩm thủ công làm quà.

Đáng chú ý, Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám đã phát triển từ 10 thành viên ban đầu lên hơn 100 lao động, phần lớn là phụ nữ. Hoạt động du lịch không chỉ giúp quảng bá nghề truyền thống mà còn tạo thêm thu nhập cho người dân.

Ngôi làng Lùng Tám (Tuyên Quang)

Trà Quế (Đà Nẵng): Một ngày làm nông dân giữa làng rau xanh mướt

Với lịch sử hình thành từ thế kỷ 16, làng rau Trà Quế là điểm đến hấp dẫn dành cho những ai yêu thích không gian làng quê yên bình.

Trên diện tích khoảng 18 ha, hơn 300 nông dân thuộc 200 hộ gia đình đang canh tác khoảng 20 loại rau và thảo mộc.

Điều khiến Trà Quế trở nên đặc biệt là du khách không chỉ ngắm những luống rau xanh mà còn có thể trực tiếp tham gia các hoạt động làm vườn, tìm hiểu cách chăm sóc cây trồng và trải nghiệm nhịp sống nông nghiệp.

Một buổi sáng đạp xe qua những con đường nhỏ, trò chuyện với người dân và tự tay chăm sóc luống rau sẽ mang đến cảm giác thư thái, khác hẳn sự náo nhiệt của các điểm du lịch đông đúc.

Sa Đéc (Đồng Tháp): Lạc giữa thiên đường hoa miền Tây

Nếu yêu thích hoa và những khung hình rực rỡ, làng hoa Sa Đéc là điểm dừng chân khó bỏ qua khi khám phá miền Tây.

Có lịch sử hơn một thế kỷ, vùng trồng hoa rộng khoảng 85 ha này sở hữu hơn 2.000 giống hoa và cây cảnh.

Điểm thú vị nằm ở phương thức canh tác đặc trưng. Do địa hình ngập nước, nhiều nhà vườn đặt các chậu hoa trên giàn cao và sử dụng thuyền để di chuyển giữa những luống cây.

Đến Sa Đéc, du khách có thể tham quan vườn hoa, tìm hiểu nghề trồng cây cảnh và lưu lại những bức ảnh giữa không gian đầy màu sắc.

Bên cạnh bán hoa, nhiều hộ dân còn phát triển dịch vụ tham quan, tạo thêm nguồn thu từ chính nghề truyền thống của gia đình.

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)

Thái Hải (Thái Nguyên): Trải nghiệm cuộc sống trong những ngôi nhà sàn cổ

Được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) vinh danh trong danh sách Làng du lịch tốt nhất năm 2022, Thái Hải mang đến một trải nghiệm khác biệt nhờ không gian văn hóa cộng đồng của người Tày.

Ngôi làng hiện bảo tồn hơn 30 ngôi nhà sàn truyền thống, nơi nhiều thế hệ cùng sinh sống và duy trì những nét văn hóa đặc trưng.

Du khách có thể tham gia hái chè, tìm hiểu cách nấu rượu gạo, thưởng thức những bữa ăn từ nguyên liệu địa phương và khám phá các sinh hoạt thường ngày.

Điểm đặc biệt của Thái Hải là nguồn thu du lịch được đưa vào quỹ chung, góp phần bảo tồn tiếng nói, hát Then, y học cổ truyền và các phương thức canh tác hữu cơ.

Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa.

Lô Lô Chải (Tuyên Quang): Ngôi làng cổ tích nơi cực Bắc

Nằm tại xã Lũng Cú, Lô Lô Chải gây ấn tượng với những ngôi nhà trình tường truyền thống, mái ngói cổ kính và khung cảnh núi non hùng vĩ.

Ngôi làng được UN Tourism vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất năm 2025.

Trong khoảng 120 hộ dân, hơn 50 hộ đã tham gia làm du lịch cộng đồng, chủ yếu bằng cách cải tạo nhà truyền thống thành homestay do chính gia đình vận hành.

Đến đây, du khách có thể nghỉ lại trong những ngôi nhà mang kiến trúc bản địa, tìm hiểu nghề thêu trang phục, tham gia hoạt động nông nghiệp hoặc trò chuyện cùng người dân.

Không chỉ là điểm lưu trú, Lô Lô Chải còn mang đến cơ hội cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa vùng cao, nơi nhiều phong tục và giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ.

Ngôi làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang)

Đôi khi, điều đáng nhớ nhất sau một chuyến đi không phải là những bức ảnh đẹp, mà là trải nghiệm tự tay dệt vải, chăm sóc luống rau hay cùng người dân thưởng thức một bữa cơm giản dị. Đó cũng chính là sức hút riêng khiến những ngôi làng Việt Nam ngày càng được nhiều du khách lựa chọn.