Khép lại đợt 1 Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Phó Trưởng BTC tặng quà cho BGK cuộc thi

Tối 6.11, tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Bộ VHTTDL tổ chức lễ bế mạc và trao giải đợt 1 Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”.

Ông Đặng Hà Việt, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng BTC phát biểu bế mạc. Ảnh: Nhật Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hà Việt, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng BTC, đánh giá Đợt 1 tại TP.HCM đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra sau những ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

Ông cho rằng, cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật mà còn có ý nghĩa thiết thực trong công tác phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Theo ông Đặng Hà Việt, cuộc thi tạo diễn đàn để các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời giúp học sinh, sinh viên có cơ hội cọ xát, thể hiện năng lực và tiếp nhận những đánh giá chuyên môn từ đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia.

Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở nhìn nhận chất lượng đào tạo, phát huy những thế mạnh và xác định những nội dung cần tiếp tục cải thiện.

Các thí sinh trình diễn lại phần thi của mình tại lễ bế mạc và trao giải

Nhấn mạnh đặc thù của nghệ thuật múa, ông Đặng Hà Việt cho rằng tài năng của người nghệ sĩ không chỉ được thể hiện qua kỹ thuật, hình thể hay khả năng biểu diễn mà còn nằm ở tư duy nghệ thuật, cảm xúc, sức sáng tạo và bản lĩnh sân khấu. Vì vậy, bên cạnh việc rèn luyện nền tảng kỹ thuật, người học cần được khuyến khích phát triển cá tính sáng tạo, khả năng cảm thụ và tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt phù hợp.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn kết giữa đào tạo chuyên môn với nhiệm vụ gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Việc khai thác chất liệu dân gian, bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác và biểu diễn cần được thực hiện bằng tư duy sáng tạo, phù hợp với đời sống nghệ thuật đương đại, qua đó góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho nghệ thuật múa Việt Nam.

NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM, Trưởng BGK đánh giá về chất lượng chuyên môn

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM, Trưởng BGK, ghi nhận tinh thần nghiêm túc, sự tự tin và nỗ lực của các thí sinh.

Theo NSND Hà Thế Dũng, nhiều tiết mục cho thấy nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng làm chủ ngôn ngữ múa và tư duy nghệ thuật. Đáng chú ý, một số tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa dân tộc theo hướng sáng tạo, kết hợp với ngôn ngữ múa đương đại, tạo nên những tìm tòi đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, một số phần thi vẫn bộc lộ hạn chế về kỹ thuật, khả năng biểu cảm, xử lý âm nhạc và cấu trúc tác phẩm. Việc đánh giá cũng cần đặt trong tương quan với đặc điểm, mục tiêu và điều kiện đào tạo của từng cơ sở.

Đối với các đơn vị không chuyên sâu về múa, BGK ghi nhận tinh thần tham gia và sự mạnh dạn của thí sinh. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo chuyên ngành cần đáp ứng yêu cầu cao hơn về nền tảng chuyên môn, độ chuẩn xác kỹ thuật, khả năng biểu cảm và tư duy nghệ thuật.

Phần trao giải chuyên đề và giải do BGK bình chọn

Sau phần tổng kết, BTC đã tiến hành trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Theo kết quả công bố, cuộc thi trao các giải thưởng ở 4 nội dung thi, gồm giải Nhất, Nhì, Ba cùng các giải chuyên đề và giải do Ban Giám khảo bình chọn.

TS. Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, trao giải Ba cho các thí sinh

Ở Bảng A – Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại, giải Nhất thuộc về Nguyễn Vũ Phương Quỳnh (Trường Trung cấp Múa TP.HCM) với tiết mục Biến tấu Dulcinea – Trích màn 2 vở Ballet “Don Quixote”.

PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và NSƯT Lương Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM, trao giải Nhì cho các thí sinh. Ảnh: Nhật Nam

Tại Bảng B – Múa đương đại, Nguyễn Hữu Đức (Trường Trung cấp Múa TP.HCM) giành giải Nhất với tác phẩm Vivarium. Ở Bảng C – Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống, Huỳnh Đại Long (Trường Trung cấp Múa TP.HCM) được trao giải Nhất với tiết mục Đạp lửa (Juak Aquei).

PGS.TS. Đặng Hà Việt, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL và NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trao giải Nhất cho các thí sinh

Trong khi đó, tại Bảng D – Tài năng biên đạo, giải Nhất thuộc về Thạch Hiểu Lăng (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – Khu vực miền Nam) với tác phẩm Tơ Tòng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nhật Nam

Đợt 1 tại TP.HCM khép lại, tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với công tác đào tạo múa, từ củng cố kỹ thuật chuyên môn đến phát triển tư duy sáng tạo và khả năng khai thác chất liệu văn hóa dân tộc.

Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo nhìn nhận chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp tục rèn luyện và trưởng thành trong hoạt động nghệ thuật.

Đợt 2 của cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12.11.2026 tại Hà Nội, tiếp nối hoạt động tìm kiếm, đánh giá và tôn vinh tài năng múa trẻ trên cả nước.